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Лес. 4 утра
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Las, 4 rano

Лес. 4 утра, 2016

2016 / Польша
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Форст – это богатый, хорошо организованный человек. Когда мы с ним знакомимся, он кажется нам королем жизни. Однажды он бросает работу в корпорации, в которой является заместителем президента компании. Он разрушает все, отрезает себе дорогу назад. Лес, 4 часа утра, несколько лет спустя. Наполовину дикий лесной дед, обросший, грязных, в лохмотьях, устанавливает силки на животных. Мы его узнаем: это тот же самый человек – Форст. Он живет в лесу, в построенной собственноручно землянке. Сопровождает его трехногая собака. Он питается пойманным зверем, живет в согласии с природой. Однажды у его двери появляется встает тринадцатилетняя Ядзя. Форст еще раз должен изменить все в своей жизни…

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ян Якуб Кольский
В ролях
Кшиштоф Майхжак
Ольга Болондзь
Мария Бландзи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лес. 4 утра 1 постер
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25 августа 2017 13:24
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