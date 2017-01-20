Лес. 4 утра, 2016

Форст – это богатый, хорошо организованный человек. Когда мы с ним знакомимся, он кажется нам королем жизни. Однажды он бросает работу в корпорации, в которой является заместителем президента компании. Он разрушает все, отрезает себе дорогу назад. Лес, 4 часа утра, несколько лет спустя. Наполовину дикий лесной дед, обросший, грязных, в лохмотьях, устанавливает силки на животных. Мы его узнаем: это тот же самый человек – Форст. Он живет в лесу, в построенной собственноручно землянке. Сопровождает его трехногая собака. Он питается пойманным зверем, живет в согласии с природой. Однажды у его двери появляется встает тринадцатилетняя Ядзя. Форст еще раз должен изменить все в своей жизни…