Преступление и наказание, 2002

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о выходе в прокат 5.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 2 часа 6 минут Год выпуска 2002 Премьера в России 1 июня 2002 Премьера в мире 1 июня 2002 Возраст 16+ Режиссер Менахем Голан В ролях Марго Киддер Джон Херт Джон Невилл Ванесса Редгрейв Все актеры и съемочная группа 1 постер

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