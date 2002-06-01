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Преступление и наказание
Киноафиша Фильмы Преступление и наказание
Crime and Punishment

Преступление и наказание, 2002

2002 / США / Россия / Польша
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 1 июня 2002
Премьера в мире 1 июня 2002
Возраст 16+
Режиссер
Менахем Голан
В ролях
Марго Киддер
Джон Херт
Джон Херт
Джон Невилл
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преступление и наказание 1 постер
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