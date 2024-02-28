Дебютный фильм Куца состоит из трех новелл, которые объединяет главным образом тип героя – простой человек из низов. В первой деревенский парень получает орден и решает воспользоваться полагающимся по этому случаю отпуском, чтобы посетить родную деревню. Солдаты из второй новеллы радостно подбирают на дороге бездомного пса. Когда становится ясно, что это овчарка из Освенцима, их отношение к ней резко меняется. В третьей новелле, повествующей о создании общественной легенды, Куц проявил себя как блестящий сатирик.

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