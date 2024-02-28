Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Крест за отвагу
6.9
Киноафиша Фильмы Крест за отвагу
6.9

Крест за отвагу

, 1959
Krzyz Walecznych
Польша / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Крест за отвагу
6.9

О фильме

Дебютный фильм Куца состоит из трех новелл, которые объединяет главным образом тип героя – простой человек из низов. В первой деревенский парень получает орден и решает воспользоваться полагающимся по этому случаю отпуском, чтобы посетить родную деревню. Солдаты из второй новеллы радостно подбирают на дороге бездомного пса. Когда становится ясно, что это овчарка из Освенцима, их отношение к ней резко меняется. В третьей новелле, повествующей о создании общественной легенды, Куц проявил себя как блестящий сатирик.

В ролях

Ежи Турек
Franek Socha
Александр Фогель
Busko
Збигнев Цибульский
Zootechnik Tadeusz Wiecek
Хенрик Хунко
Станислав Мильски
Bronislaw Pawlik
Florczak
Andrzej May
Sypniewski
Гражина Станишевская
Malgorzata Joczysowa
Адольф Хроницкий
Oldak
Bogdan Baer
fryzjer Boleslaw Petrak
Halina Buyno-Loza
Luborzanka
Zenon Burzynski
Ksiadz
Режиссер Казимеж Куц
Сценарист Казимеж Куц, Богдан Чешко, Йозеф Хен
Композитор Анджей Марковский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в мире 27 марта 1959
Дата выхода
27 марта 1959 Польша
Производство Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Krzyz Walecznych, Cross of Valor, Kitüntetés, Krzyż Walecznych, Tapferkeitskreuz, Крест за отвагу

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше