Бексиньские. Видеофонический альбом, 2017

Жил-был молодой художник — сначала бедствовал, потом преуспел, повзрослел, женился, и у него родился сын. Мальчик тоже хотел рисовать, но двух художников в семье оказалось многовато, поэтому он стал диджеем на радио и музыкальным журналистом, тоже повзрослел, а потом покончил собой, оставив отца наедине с чувством вины (позднее, уже за пределами фильма, отец будет убит в своей квартире малолетними преступниками). Если старший, Здзислав Бексиньский, научился переплавлять черную меланхолию в живопись, то младший, Томек, оказался беззащитен перед депрессией. От обоих остались долгие часы видео- и аудиоархивов, которые режиссер Марцин Борхардт превратил в семейную сагу, составленную из картинок и звуков. Как в «Будденброках» Томаса Манна, семья, которая могла быть так счастлива через годы, движется к своему закату, проживая безвременье последних лет социалистической Польши.