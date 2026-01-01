Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7.4
Киноафиша Фильмы Дело Казальчика
7.4

Дело Казальчика

, 2015
The Kozalchik Affair
Израиль, Польша / документальный / 18+
7.4

О фильме

Трогательный фильм о человеке по имени Ицик Шакед-Козальчик, который едет в первый раз в блок 11 — блок смерти в Освенциме, чтобы посмотреть своими глазами на то место, где его отец работал в течение 1943-1945 гг. Несмотря на то, что Якоб Kозальчик сотрудничал с нацистами, ему тайно удалось спасти многих евреев и поляков от верной смерти — прямо перед глазами фашистов. Но когда закончилась война, Якоба объявили в розыск. Его сын Ицик, который никогда не знал своего отца, отправляется в роковое путешествие, чтобы найти правду и решить для себя — отец герой или злодей?

Режиссер Рони Нинио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль / Польша
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2015
Другие названия
The Kozalchik Affair, Parashat Kozalchik

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Не спешите относить старые и некрасивые кружки на помойку: 10 полезных способов использовать их дома и на даче
Пирожное «картошка» в СССР таяло во рту, а сейчас как пластилин: вот из-за чего
Загар и не нужен: эти 6 цветов лака за секунду делает кожу золотистой и будто вы только что вернулись с моря
Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор
Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
29 000 зрителей уже ждут: корейский «Извне» со звездой «Игры в кальмара» покажут в кино – обводите дату
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше