Трогательный фильм о человеке по имени Ицик Шакед-Козальчик, который едет в первый раз в блок 11 — блок смерти в Освенциме, чтобы посмотреть своими глазами на то место, где его отец работал в течение 1943-1945 гг. Несмотря на то, что Якоб Kозальчик сотрудничал с нацистами, ему тайно удалось спасти многих евреев и поляков от верной смерти — прямо перед глазами фашистов. Но когда закончилась война, Якоба объявили в розыск. Его сын Ицик, который никогда не знал своего отца, отправляется в роковое путешествие, чтобы найти правду и решить для себя — отец герой или злодей?