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6.4
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Билет в один конец на Луну
6.4
Билет в один конец на Луну
, 2013
Bilet na ksiezyc
Польша / комедия, драма, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.4
В ролях
Филип Плавяк
Adam
Матеуш Косьцюкевич
Antoni
Божена Адамек
Sikora
Алисиа Бах
Waitress
Анджей Бей-Заборский
Uncle
Zosia Bromska
Zosia
Конрад Бугай
Navigator
Pawel Burczyk
Militiaman
Arkadiusz Buszko
Bartender
Анджей Хыра
Pilot
Режиссер
Яцек Бромский
Сценарист
Яцек Бромский
Композитор
Ludek Drizhal
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
8 ноября 2013
Дата выхода
8 ноября 2013
Польша
Сборы в мире
$452 285
Производство
Studio Filmowe Zebra
Другие названия
Bilet na ksiezyc, One Way Ticket to the Moon, Bilet na Księżyc, Ticket to the Moon, Un aller simple vers la lune, Un bilet spre luna, Билет в один конец на Луну, Билет на Луну
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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