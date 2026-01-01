Марыся и Наполеон
Марыся и Наполеон

, 1966
Marysia i Napoleon
Польша / мелодрама, драма / 18+
О фильме

Наполеон Беранже, преподаватель польского языка. Однажды он отправляется в Варшаву. По пути он попадает в дом графов Валевских, где живет девушка Марыся. Он поражен сходством портрета Наполеона Бонапарта с ним самим, а Марыси - с графиней Валевской. Фантазируя, он неправильно истолковывает исторические события, считая, что только из-за любви к Валевской Наполеон вернул завоеванной им Польше ее земли.Так как девушка является студенткой исторического факультета, она хорошо знает прошлое страны и возвращает француза к действительным фактам.

В ролях

Беата Тышкевич
Густав Холоубек
Казимир Рудский
Алина Борковски
Игнаций Маховский
Юлиуш Лущевский
Режиссер Леонард Бучковский
Сценарист Леонард Бучковский, Andrzej Jarecki
Композитор Войцех Киляр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 4 октября 1966
Дата выхода
4 октября 1966 Польша
20 сентября 1968 Румыния
Другие названия
Marysia i Napoleon, Maria and Napoleon, Mária és Napóleon, Maria og Napoleon, Maria und Napoleon, Maryška a Napoleon, Walevska in Napoleon, Марыся и Наполеон

Рейтинг фильма

6.1
6 IMDb

Отзывы о фильме

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
