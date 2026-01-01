Наполеон Беранже, преподаватель польского языка. Однажды он отправляется в Варшаву. По пути он попадает в дом графов Валевских, где живет девушка Марыся. Он поражен сходством портрета Наполеона Бонапарта с ним самим, а Марыси - с графиней Валевской.
Фантазируя, он неправильно истолковывает исторические события, считая, что только из-за любви к Валевской Наполеон вернул завоеванной им Польше ее земли.Так как девушка является студенткой исторического факультета, она хорошо знает прошлое страны и возвращает француза к действительным фактам.