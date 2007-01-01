Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Бытие

Бытие

Istnienie 18+
О фильме

Польский актер, 80-летний Ежи Новак, известный по работам в картинах Анджея Вайды и «Списке Шиндлера» Стивена Спилберга, решил после смерти завещать свое тело науке. В этой картине Ежи Новак размышляет о причинах, которые заставили его принять это решение, о жизни и о смерти. В католической стране – такой, как Польша, документальная картина может вызвать дискуссию только из-за поднятой в ней темы. Ежи Новак неизлечимо болен и он хочет, чтобы на его поступок посмотрели с его точки зрения – с точки зрения умирающего человека. Как актер он играет здесь свою последнюю роль, и первую главную роль в своей карьере. Ирония, его позитивное отношение к жизни соседствуют в фильме с фундаментальными, провокационными и запретными темами, которые поднимает Ежи Новак. В этой картине фундаментальные вопросы человеческого бытия увидены с новой и, подчас, неожиданной стороны.
Страна Польша
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Дата выхода
1 января 2007 Польша
Производство HBO Polska, OTO Film, PISF
Другие названия
Istnienie, Existence, Ύπαρξη
Режиссер
Марцин Кошалка
В ролях
Ежи Новак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
