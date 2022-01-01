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Гражданин Пищик
Киноафиша Фильмы Гражданин Пищик
Obywatel Piszczyk

Гражданин Пищик, 1989

1989 / Польша
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Продолжение фильма "Шесть превращений Яна Пищика".

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 18 часов 40 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 16 января 1989
Режиссер
Анджей Котковский
В ролях
Ежи Штур
Мария Пакульнис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гражданин Пищик 1 постер
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