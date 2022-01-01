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Гражданин Пищик
Obywatel Piszczyk
Гражданин Пищик, 1989
1989 / Польша
6.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Продолжение фильма "
Шесть превращений Яна Пищика
".
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6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
18 часов 40 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
16 января 1989
Режиссер
Анджей Котковский
В ролях
Ежи Штур
Мария Пакульнис
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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