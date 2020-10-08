Тело Христово, 2019

В изоляторе для несовершеннолетних у главного героя Даниэля случается духовное пробуждение, но судимость за убийство второй степени не позволяет ему осуществить свою мечту стать священником после освобождения. Вместо этого ему поручают работать на лесопилке в деревне. Посещая местную церковь, Даниэль начинает выдавать себя за патера и обретает неожиданную популярность у прихожан…
Двадцатилетний Дэниел переживает духовную трансформацию в центре заключения для молодежи. Преступление, которое он совершил, не позволяет ему поступить в семинарию, поэтому после условно-досрочного освобождения Дэниел едет в маленький городок работать столяром. Приехав на место, герой переодевается священником и решает служить в местном приходе.