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Boze Cialo

Тело Христово, 2019

2019 / Польша
7.6 Оцените
10 голосов
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В изоляторе для несовершеннолетних у главного героя Даниэля случается духовное пробуждение, но судимость за убийство второй степени не позволяет ему осуществить свою мечту стать священником после освобождения. Вместо этого ему поручают работать на лесопилке в деревне. Посещая местную церковь, Даниэль начинает выдавать себя за патера и обретает неожиданную популярность у прихожан… 

  • Сценарий фильма был написан Матеушем Пацевичем, а режиссер Ян Комаса, прочитав его, почувствовал, что сюжет и особенно характер Даниэля нужно продвинуть дальше, поэтому он решил добавил к нему некий тревожный фон.
  • По словам режиссера, автомобильная авария, травмировавшая персонажей фильма, является символом авиакатастрофы в Смоленске 2010 года, в результате которой в авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши и высшие должностные лица.
  • Фильм специально снимался в мрачной, тусклой цветовой палитре, чтобы подчеркнуть внутреннее состояние главных героев.
  • Во время производства возник небольшой конфликт: некий человек утверждал, что фильм был основан на его реальном жизненном опыте, но его попытки установить контакт с продюсерами фильма были встречены молчанием. Продюсеры заявили, что фильм основан не на жизни этого человека, а на различных случаях мошенничества в священстве, которые нередки в Польше.

Двадцатилетний Дэниел переживает духовную трансформацию в центре заключения для молодежи. Преступление, которое он совершил, не позволяет ему поступить в семинарию, поэтому после условно-досрочного освобождения Дэниел едет в маленький городок работать столяром. Приехав на место, герой переодевается священником и решает служить в местном приходе.

7.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Ян Комаса
В ролях
Бартош Беленя
Александра Конечна
Александра Конечна
Элиза Рыцембель
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Тело Христово
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