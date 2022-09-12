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Orzel. Ostatni patrol
Orzel. Ostatni patrol
Orzel. Ostatni patrol, 2022
2022 / Польша
5.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Жанр:
боевик
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5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
12 сентября 2022
Возраст
18+
В ролях
Томаш Зентек
Матеуш Косьцюкевич
Антоний Павлицкий
Рафаль Заверуха
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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