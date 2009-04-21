Польско-русская война, 2009

Анджею Червяковскому по кличке «Сильный» не везет с любимой девушкой Магдой. Их любовь — это постоянная борьба. Ситуация усугубляется тем, что Анджей и Магда — наркоманы, к тому же Магда, красотка с «золотым сердцем», довольно своеобразно смотрит на интимные отношения с мужчинами. Сильный злится на себя и на весь мир, полный парадоксов, конфликтов и наркотических галлюцинаций.

Анджей прожигает последние дни своей взбалмошной, лишенной смысла жизни и пытается найти общий язык с необычными девушками: с мрачной «готкой» и «металлисткой» Анджелой, с остервенелой от наркотической абстиненции Наташей, с «правильной» Алей, произносящей газетно-журнальные «истины»… И — с машинисткой полицейского участка Доротой Масловской, которая пытается убедить Сильного в том, что его город, где якобы началась «польско-русская война» — всего лишь плод больного воображения, горькая иллюзия.