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Польско-русская война
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Wojna polsko ruska

Польско-русская война, 2009

2009 / Польша
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Анджею Червяковскому по кличке «Сильный» не везет с любимой девушкой Магдой. Их любовь — это постоянная борьба. Ситуация усугубляется тем, что Анджей и Магда — наркоманы, к тому же Магда, красотка с «золотым сердцем», довольно своеобразно смотрит на интимные отношения с мужчинами. Сильный злится на себя и на весь мир, полный парадоксов, конфликтов и наркотических галлюцинаций.

Анджей прожигает последние дни своей взбалмошной, лишенной смысла жизни и пытается найти общий язык с необычными девушками: с мрачной «готкой» и «металлисткой» Анджелой, с остервенелой от наркотической абстиненции Наташей, с «правильной» Алей, произносящей газетно-журнальные «истины»… И — с машинисткой полицейского участка Доротой Масловской, которая пытается убедить Сильного в том, что его город, где якобы началась «польско-русская война» — всего лишь плод больного воображения, горькая иллюзия.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 апреля 2009
Возраст 18+
Бюджет 4 000 000 PLN
Режиссер
Ксавери Жулавски
В ролях
Борис Шик
Соня Бохосевич
Эва Каспшик
Анна Прус
Магдалена Чевиньска
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Польско-русская война 2 постера
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