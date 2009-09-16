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Свинки
Swinki
Свинки, 2009
2009 / Польша
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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драма
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О фильме
Премия Филиппу Гарбачу за лучший актерский дебют на кинофестивале в Гдыне (2009)
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Свинки – это малолетки из пограничных районов западной Польши, которые продают себя иностранцам за разные мелочи – электронные штучки, косметику, одежду….
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6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
16 сентября 2009
Возраст
18+
Бюджет
€1 100 000
Режиссер
Роберт Глинский
В ролях
Филип Гарбач
Богдан Коца
Дорота Вежбицкая-Матарельли
Все актеры и съемочная группа
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Оцените
15
голосов
6.4
IMDb
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1 постер
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