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Свинки Свинки
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Swinki

Свинки, 2009

2009 / Польша
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
Премия Филиппу Гарбачу за лучший актерский дебют на кинофестивале в Гдыне (2009)
Свинки – это малолетки из пограничных районов западной Польши, которые продают себя иностранцам за разные мелочи – электронные штучки, косметику, одежду….
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 16 сентября 2009
Возраст 18+
Бюджет €1 100 000
Режиссер
Роберт Глинский
В ролях
Филип Гарбач
Богдан Коца
Дорота Вежбицкая-Матарельли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
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