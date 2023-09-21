Jedna dusza, 2023

В ролях
Малгожата Адамская
Female Colleague 2
Пшемыслав Адамский
Anna's Father
Ян Александрович-Краско
Male nurse 1
Катажина Баргеловска
Female Colleague 1
Marcelina Blach
Prostitute 1
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Лукаш Карвовски
Сценарист
Лукаш Карвовски
Композитор
Piotr Komorowski
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 февраля 2024
Премьера в мире
21 сентября 2023
Дата выхода
|24 ноября 2023
|Болгария
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|24 ноября 2023
|Кыргызстан
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|24 ноября 2023
|Польша
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|15
Бюджет
7 227 373 PLN
Производство
Zoom Media, Canal+ Polska, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
Jedna dusza, Bir Ruh, One Soul