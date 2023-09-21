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Постер фильма Jedna dusza
5.4
Киноафиша Фильмы Jedna dusza
5.4

Jedna dusza

, 2023
Jedna dusza
Польша / драма / 18+
Постер фильма Jedna dusza
5.4

В ролях

Малгожата Адамская
Female Colleague 2
Пшемыслав Адамский
Anna's Father
Ян Александрович-Краско
Male nurse 1
Катажина Баргеловска
Female Colleague 1
Мальгожата Гороль
Мальгожата Гороль
Anna
Дорота Колак
Артур Краевски
Давид Огродник
Давид Огродник
Томаш Шухардт
Томаш Шухардт
Marcelina Blach
Prostitute 1
Hubert Bronicki
Miner 2
Дариуш Хойнацкий
Priest
Режиссер Лукаш Карвовски
Сценарист Лукаш Карвовски
Композитор Piotr Komorowski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 февраля 2024
Премьера в мире 21 сентября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023 Болгария
24 ноября 2023 Кыргызстан
24 ноября 2023 Польша 15
Бюджет 7 227 373 PLN
Производство Zoom Media, Canal+ Polska, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
Jedna dusza, Bir Ruh, One Soul

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 6 марта 2024

Отзывы о фильме

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