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Постер фильма Короткий фильм об убийстве
7.4
Короткий фильм об убийстве - Трейлер
Киноафиша Фильмы Короткий фильм об убийстве
7.4

Короткий фильм об убийстве

, 1988
Krotki film o zabijaniu
Польша / криминал, драма / 18+
Признанная криминальная драма польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского
Билеты Трейлеры
Билеты
Постер фильма Короткий фильм об убийстве
7.4
Билеты
Короткий фильм об убийстве - Трейлер
Короткий фильм об убийстве  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Кеслевский – едва ли не последний великий постановщик первого века кино. Редкий случай, когда собственный киномир режиссер создал, не покидая границ обыденной жизни и не стремясь ее преобразить. Начав творческую деятельность, как документалист, он стал одним из ведущих режиссеров «кино морального беспокойства» в Польше 1970-х годов, а завершил свой путь на взлете, создав ряд шедевров в форме философских притч. За три года 1987-89 он снял 10 телевизионных фильмов под общим названием «Декалог», каждый из которых является комментарием к библейским заповедям.

Премии:
- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1988 
  году (вместе с «Коротким фильмом о любви»).
- Премия «Феликс» лучшему европейскому фильму 1988 года.
- Премия жюри и премия ФИПРЕССИ на МКФ в Канне (1988).

Название фильма следовало бы перевести как «Короткий фильм об убивании». Молодой парень Яцек, отчаявшийся раздобыть денег, неумело долго и крайне жестоко убивает подвернувшегося под руку таксиста. Затем государственная карательная машина столь же долго, но изощренно умело и привычно убивает его самого.
Моралист Кеслевский адресует библейское «Не убий», как той, так и другой стороне этой драмы.

Польша, 1987

В ролях

Мирослав Бака
Мирослав Бака
Jacek
Кшиштоф Глобиш
Кшиштоф Глобиш
Piotr
Ян Тесарж
Ян Тесарж
Taksówkarz
Збигнев Запасевич
Збигнев Запасевич
Przewodniczacy Komisji
Барбара Дзекан
Барбара Дзекан
Bileterka
Ежи Засс
Ежи Засс
Naczelnik
Кристина Янда
Кристина Янда
Dorota
Александр Беднаж
Александр Беднаж
Kat
Ольгерд Лукашевич
Ольгерд Лукашевич
Здзислав Тобяш
Здзислав Тобяш
Judge
Артур Барчиш
Артур Барчиш
Mlody medczyzna
Режиссер Кшиштоф Кесьлевский
Сценарист Кшиштоф Песевич, Кшиштоф Кесьлевский
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 11 марта 1988
Дата выхода
16 июля 2026 Россия Vereteno
26 января 1989 Германия
22 августа 2024 Греция
9 февраля 1989 Нидерланды
11 марта 1988 Польша
3 августа 1990 Финляндия
1 августа 1988 Швейцария 16
17 сентября 2016 Южная Корея 18
Сборы в мире $1 104
Производство Киностудия «Тор», Przedsiebiorstwo Realizacji Filmów "Zespoly Filmowe", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
Другие названия
Krótki film o zabijaniu, A Short Film About Killing, No matarás, Ein kurzer Film über das Töten, Kratki film o ubijanju, Não Matarás, Tu ne tueras point, Breve film sull'uccidere, Breve película sobre el asesinato, Du skal ikke slå ihjel, En kort film om att döda, En lille film om kunsten at dræbe, En liten film om konsten att döda, Krátký Film o Zabíjení, Lyhyt elokuva tappamisesta, Non uccidere, Öldürme Üzerine Bir Film, Rövidfilm a gyilkolásról, Trumpas filmas apie žudymą, Un scurt film despre omor, Μικρή ιστορία για ένα φόνο, Короткий фильм об убийстве, Кратки филм о убијању, Кратък филм за едно убийство, 杀人短片, 殺人に関する短いフィルム, 殺人短片, 殺誡, 살인에 관한 짧은 필름

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb
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Трейлеры фильма

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:40 от 700 ₽
Каро 11 Октябрь
19:30 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

Новости о фильме

В «Ленфильме» пройдет ретроспектива фильмов Кшиштофа Кесьлёвского
5 июня 2017 12:37 В «Ленфильме» пройдет ретроспектива фильмов Кшиштофа Кесьлёвского С 3 по 7 июня в кинотеатре «Ленфильм» состоится мини-ретроспектива классика польского кинематографа – Кшиштофа Кесьлёвского. Мероприятие организуют журнал «Сеанс» и

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«Короткий фильм об убийстве» в кинотеатрах

Сегодня 17 Завтра 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22 пт 24 сб 25 вс 26 ср 29 чт 30
Как купить билеты на сеанс фильма «Короткий фильм об убийстве»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
19:40 от 700 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
19:30 от 770 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:55 от 680 ₽
Полное расписание и билеты
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