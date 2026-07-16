Кеслевский – едва ли не последний великий постановщик первого века кино. Редкий случай, когда собственный киномир режиссер создал, не покидая границ обыденной жизни и не стремясь ее преобразить. Начав творческую деятельность, как документалист, он стал одним из ведущих режиссеров «кино морального беспокойства» в Польше 1970-х годов, а завершил свой путь на взлете, создав ряд шедевров в форме философских притч. За три года 1987-89 он снял 10 телевизионных фильмов под общим названием «Декалог», каждый из которых является комментарием к библейским заповедям.
Премии:
- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1988
году (вместе с «Коротким фильмом о любви»).
- Премия «Феликс» лучшему европейскому фильму 1988 года.
- Премия жюри и премия ФИПРЕССИ на МКФ в Канне (1988).
Название фильма следовало бы перевести как «Короткий фильм об убивании». Молодой парень Яцек, отчаявшийся раздобыть денег, неумело долго и крайне жестоко убивает подвернувшегося под руку таксиста. Затем государственная карательная машина столь же долго, но изощренно умело и привычно убивает его самого.
Моралист Кеслевский адресует библейское «Не убий», как той, так и другой стороне этой драмы.
Польша, 1987
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