Кеслевский – едва ли не последний великий постановщик первого века кино. Редкий случай, когда собственный киномир режиссер создал, не покидая границ обыденной жизни и не стремясь ее преобразить. Начав творческую деятельность, как документалист, он стал одним из ведущих режиссеров «кино морального беспокойства» в Польше 1970-х годов, а завершил свой путь на взлете, создав ряд шедевров в форме философских притч. За три года 1987-89 он снял 10 телевизионных фильмов под общим названием «Декалог», каждый из которых является комментарием к библейским заповедям.

Премии:

- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1988

году (вместе с «Коротким фильмом о любви»).

- Премия «Феликс» лучшему европейскому фильму 1988 года.

- Премия жюри и премия ФИПРЕССИ на МКФ в Канне (1988).