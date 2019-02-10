В 1930-е годы в СССР приезжает молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс, который мечтает взять интервью у Сталина. Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, Гарет с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ, как заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть «Скотный двор».
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