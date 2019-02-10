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Постер фильма Гарет Джонс
6.9
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6.9

Гарет Джонс

, 2018
Mr. Jones
Великобритания, Польша, Украина / триллер, драма, биография / 18+
Постер фильма Гарет Джонс
6.9

О фильме

В 1930-е годы в СССР приезжает молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс, который мечтает взять интервью у Сталина. Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, Гарет с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ, как заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть «Скотный двор».

В ролях

Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Ada Brooks
Джеймс Нортон
Джеймс Нортон
Гарет Джонс
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Walter Duranty
Селин Джонс
Селин Джонс
Matthew
Джозеф Моул
Джозеф Моул
Джордж Оруэлл
Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм
Lloyd George
Кшиштоф Печиньский
Maxim Litvinov
Беата Позняк
Rhea Clyman
Фенелла Вулгар
Фенелла Вулгар
Miss Stevenson
Мартин Бишоп
Sir Ernest Bennet
Режиссер Агнешка Холланд
Сценарист Andrea Chalupa
Композитор Антони Лазаркевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Польша / Украина
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Дата выхода
8 октября 2020 Гонконг
13 февраля 2020 Греция
7 февраля 2020 Ирландия
3 октября 2019 Литва N-13
20 марта 2020 Норвегия
25 октября 2019 Польша
9 января 2020 Португалия
13 июля 2020 Сингапур
12 июня 2020 Тайвань
28 ноября 2019 Украина
13 марта 2020 Финляндия
22 июня 2020 Франция
27 марта 2020 Швеция
7 января 2021 Южная Корея
14 августа 2020 Япония
Бюджет €10 000 000
Сборы в мире $2 855 316
Производство Film Produkcja, Parkhurst, Kinorob
Другие названия
Mr. Jones, A Sombra de Stalin, Den sorte jord, Domnul Jones, El senyor Jones, Hr. Jones, L'ombra di Stalin, L'ombre de Staline, Man Made, Mr. Jones - A Verdade da Mentira, Mr. Jones: Thotrahat Wikrit Phlik Lok, Ngài Jones, Obywatel Jones, Pan Jones, Ponas Džounsas, Red Secrets - Im Fadenkreuz Stalins, Ο κύριος Τζόουνς, Гарет Джонс, Мистър Джоунс, Ціна правди, 普立茲記者, 赤い闇 スターリンの冷たい大地で, 雪地裡的真相, Gareth Jones, Mr Jones, Ґарет Джонс, Містер Джонс

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb

Цитаты

Джордж Оруэлл [Пожатие руки Гарету Джонсу] Эрик Блэр.
Гарет Джонс Гарет Джонс
Леонард Мур Но Эрика Блэра на полках не найдёшь. Ищи Оруэлла, Джорджа Оруэлла, по прозвищу «Река».

Отзывы о фильме

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