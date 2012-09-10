Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Детский блюз
4.1
Киноафиша Фильмы Детский блюз
4.1

Детский блюз

, 2012
Bejbi blues
Польша / драма / 18+
Постер фильма Детский блюз
4.1

О фильме

Наталья очень хотела иметь ребенка. Теперь у нее есть один, и жизнь 17-летней девушки экстраверта неожиданно превращается в одну сплошную борьбу. Чувствуя себя отвергнутой ее еще молодой матерью, она отчаянно цепляется за своего ребенка.

В ролях

Никодем Розбички
Kuba
Магдалена Берус
Natalia
Клаудиа Булка
Martyna
Магдалена Бочарска
Marzena
Рената Данцевич
Dorota
Катажина Фигура
Катажина Фигура
Neighbour
Ян Фрыч
Kuba's Father
Mikolaj Lubek
Antos
Dominik Lubek
Antos
Michal Trzeciakowski
Ernest
Режиссер Катажина Росланец
Сценарист Катажина Росланец
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 сентября 2012
Дата выхода
10 сентября 2012 Канада
4 января 2013 Польша
Сборы в мире $2 555 607
Производство MD4, Zentropa International Poland
Другие названия
Bejbi blues, Baby Blues, Блюз малышки

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Детский блюз

Любовь в квадрате
Любовь в квадрате комедия, мелодрама
2021, Польша
4.0
Хочется жить
Хочется жить драма
2012, Польша
7.0
Галерьянки
Галерьянки комедия
2009, Польша
5.0
Кофе и сигареты
Кофе и сигареты драма
2003, США / Япония / Италия
6.0
Лолита
Лолита мелодрама, драма
1997, США / Франция
7.0
Гуммо
Гуммо драма
1997, США
6.0
Я Кристина
Я Кристина драма, биография
1981, ФРГ
7.0
Эскортницы
Эскортницы драма
2021, Польша
6.0
В укрытии
В укрытии драма
2013, Польша
5.0
33 сцены из жизни
33 сцены из жизни драма
2008, Польша / Германия
6.0
Судебный исполнитель
Судебный исполнитель драма
2005, Польша
7.0
Розочка
Розочка исторический, мелодрама, драма
2010, Польша
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше