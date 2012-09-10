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4.1
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Фильмы
Детский блюз
4.1
Детский блюз
, 2012
Bejbi blues
Польша / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
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Места съёмок
4.1
О фильме
Наталья очень хотела иметь ребенка. Теперь у нее есть один, и жизнь 17-летней девушки экстраверта неожиданно превращается в одну сплошную борьбу. Чувствуя себя отвергнутой ее еще молодой матерью, она отчаянно цепляется за своего ребенка.
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В ролях
Никодем Розбички
Kuba
Магдалена Берус
Natalia
Клаудиа Булка
Martyna
Магдалена Бочарска
Marzena
Рената Данцевич
Dorota
Катажина Фигура
Neighbour
Ян Фрыч
Kuba's Father
Mikolaj Lubek
Antos
Dominik Lubek
Antos
Michal Trzeciakowski
Ernest
Режиссер
Катажина Росланец
Сценарист
Катажина Росланец
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
10 сентября 2012
Дата выхода
10 сентября 2012
Канада
4 января 2013
Польша
Сборы в мире
$2 555 607
Производство
MD4, Zentropa International Poland
Другие названия
Bejbi blues, Baby Blues, Блюз малышки
Еще
Рейтинг фильма
4.1
Оцените
11
голосов
4.5
IMDb
Отзывы о фильме
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