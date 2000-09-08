Во время съемок картины о Святом Бернарде шестидесятилетний врач Томаш Берг задается вопросом о том, как человек готовится к смерти. Ведь все свои годы этот жизнерадостный, ироничный, успешный человек никогда не задумывался ни о смерти, ни о возможных предсмертных страданиях, ни о религии. Неожиданно выясняется, что он смертельно болен.



Медицина выносит свой страшный вердикт: даже проведение дорогостоящей операции в одной из лучших зарубежных клиник не сможет предотвратить мучительную смерть. Томаш осознает, что его дни сочтены. В его душе происходит перелом. В голове появляется идея отвергнуть все моральные ценности и незыблемые догмы, которым он следовал всю жизнь, и пуститься во все тяжкие.



Смертельно больной пожилой доктор встает перед выбором: покончить ли жизнь самоубийством, оборвав невыносимые физические муки. Или стоически выдержать испытания, уготованные ему судьбой, разобраться в сомнениях и прийти к вере…