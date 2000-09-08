7.0
7.0

Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем

, 2000
Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa
Франция, Польша / драма / 18+
Постер фильма Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
7.0

О фильме

Во время съемок картины о Святом Бернарде шестидесятилетний врач Томаш Берг задается вопросом о том, как человек готовится к смерти. Ведь все свои годы этот жизнерадостный, ироничный, успешный человек никогда не задумывался ни о смерти, ни о возможных предсмертных страданиях, ни о религии. Неожиданно выясняется, что он смертельно болен.

Медицина выносит свой страшный вердикт: даже проведение дорогостоящей операции в одной из лучших зарубежных клиник не сможет предотвратить мучительную смерть. Томаш осознает, что его дни сочтены. В его душе происходит перелом. В голове появляется идея отвергнуть все моральные ценности и незыблемые догмы, которым он следовал всю жизнь, и пуститься во все тяжкие.

Смертельно больной пожилой доктор встает перед выбором: покончить ли жизнь самоубийством, оборвав невыносимые физические муки. Или стоически выдержать испытания, уготованные ему судьбой, разобраться в сомнениях и прийти к вере…

В ролях

Збигнев Запасевич
Кристина Янда
Тадеуш Брадецкий
Моника Кшивковска
Павел Окраска
Александр Фабизяк
Режиссер Кшиштоф Занусси
Сценарист Кшиштоф Занусси
Композитор Войцех Киляр
Детали фильма

Страна Франция / Польша
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 30 ноября 2000
Премьера в мире 8 сентября 2000
Дата выхода
8 сентября 2000 Польша
Производство Canal+ Polska, Jacques Le Glou Audiovisuel, Telewizja Polska (TVP)
Другие названия
Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa, Life as a Fatal Sexually Transmitted Disease, La vida, una enfermedad mortal de transmisión sexual, A Vida Como Uma Doença Fatal Sexualmente Transmissível, Az élet, mint nemi úton terjedő halálos betegség, Elämä lyhyt, kuolema pitkä, La vida como una enfermedad mortal contagiada por vía sexual, La Vie comme maladie mortelle sexuellement transmissible, La vita come malattia fatale sessualmente trasmessa, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, Животът като смъртоносна болест, предавана по полов път, Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём

Рейтинг фильма

7.0
7 IMDb

Для любимого шашлыка Сталина мясо мариновали целые сутки: ноль специй, два ингредиента – третий добавляли за час до жарки
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
