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Постер фильма Площадь Спасителя
7.2
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7.2

Площадь Спасителя

, 2006
Plac Zbawiciela
Польша / драма / 18+
Постер фильма Площадь Спасителя
7.2

О фильме

Основанная на фактах история, представляющая кризис современной семьи. Борьба с ежедневными трудностями, желание реализации собственных планов любой ценой – все это ведет к распаду семьи. Только благодаря любви мы в состоянии заметить и понять нужды других людей, преодолеть все препятствия, найти выход из самого безнадежного положения.

В ролях

Кшиштоф Краузе
Иоанна Кос-Краузе
Ювита Будник
Beata
Аркадиуш Яничек
Bartek
Ewa Wencel
Teresa
Dawid Gudejko
Dawid
Natan Gudejko
Adrian
Beata Fudalej
Edyta
Malgorzata Rudzka
Ola
Zina Kerste
Hania
Zuzanna Lipiec
Krzysztof Bochenek
Режиссер Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе
Сценарист Ювита Будник, Аркадиуш Яничек, Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 7 сентября 2006
Дата выхода
7 сентября 2006 Польша
Сборы в мире $636 563
Производство Canal+ Polska, Telewizja Polska (TVP), Zebra
Другие названия
Plac Zbawiciela, Frälsartorget, La place du Saint-Sauveur, Megváltó tere, Piaţa Mântuitorului, Plaza del Salvador, Savior's Square, Saviour Square, Trg odresitve, Площадь Спасителя

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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