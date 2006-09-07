Основанная на фактах история, представляющая кризис современной семьи. Борьба с ежедневными трудностями, желание реализации собственных планов любой ценой – все это ведет к распаду семьи. Только благодаря любви мы в состоянии заметить и понять нужды других людей, преодолеть все препятствия, найти выход из самого безнадежного положения.
В ролях
Кшиштоф Краузе
Иоанна Кос-Краузе
Ювита Будник
Beata
Аркадиуш Яничек
Bartek
Ewa Wencel
Teresa
Dawid Gudejko
Dawid
Natan Gudejko
Adrian
Beata Fudalej
Edyta
Malgorzata Rudzka
Ola
Zina Kerste
Hania
Zuzanna Lipiec
Krzysztof Bochenek
РежиссерИоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе
СценаристЮвита Будник, Аркадиуш Яничек, Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе