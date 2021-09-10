Сваты, 2021

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о выходе в прокат О фильме Когда свадьба отменяется в последний момент, родители пары решают, что банкету всё равно быть. Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 2021 Премьера в мире 10 сентября 2021 Режиссер Якуб Михальчук В ролях Марцин Дороциньский Майа Осташевска Изабела Куна Адам Воронович Отар Саралидзе Все актеры и съемочная группа 1 постер

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