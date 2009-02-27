Попелушко: Свобода внутри нас, 2009

Художественный фильм-биография о польском католическом священнике Ежи Попелушко (1947-1984), убитом спецслужбами Польской Народной Республики. Этот человек из скромного мальчика из деревни в Подляшье стал духовным лидером своего поколения, а также символом свободы и мужества. Жизнь отца Ежи представлена начиная с детских лет жизни в польской провинции, во время службы в армии и вплоть до тяжких испытаний во время военного положения в Польше в начале 1980-х годов, когда Ежи Попелушко стал легендой. Благодаря своей исключительной духовной силе, теплоте и чувству юмора, ксёндз Ежи приобрел большой авторитет и всеобщую симпатию. Трагическая гибель, а также раскрытие обстоятельств его убийства вызвали шок и социальное возмущение. Сотни тысяч людей смело требовали правды и справедливости от коммунистического режима. До сих пор в Польше существуют серьезные сомнения в отношении заказчиков, мотивов и деталей этого преступления.