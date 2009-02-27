Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Попелушко: Свобода внутри нас Попелушко: Свобода внутри нас
Киноафиша Фильмы Попелушко: Свобода внутри нас
Popieluszko. Wolnosc jest w nas

Попелушко: Свобода внутри нас, 2009

2009 / Польша
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Художественный фильм-биография о польском католическом священнике Ежи Попелушко (1947-1984), убитом спецслужбами Польской Народной Республики. Этот человек из скромного мальчика из деревни в Подляшье стал духовным лидером своего поколения, а также символом свободы и мужества. Жизнь отца Ежи представлена начиная с детских лет жизни в польской провинции, во время службы в армии и вплоть до тяжких испытаний во время военного положения в Польше в начале 1980-х годов, когда Ежи Попелушко стал легендой. Благодаря своей исключительной духовной силе, теплоте и чувству юмора, ксёндз Ежи приобрел большой авторитет и всеобщую симпатию. Трагическая гибель, а также раскрытие обстоятельств его убийства вызвали шок и социальное возмущение. Сотни тысяч людей смело требовали правды и справедливости от коммунистического режима. До сих пор в Польше существуют серьезные сомнения в отношении заказчиков, мотивов и деталей этого преступления.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 2 июля 2019
Премьера в мире 27 февраля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Рафал Вечиньски
В ролях
Адам Воронович
Адам Воронович
Юзеф Глемп
Марцин Клейно
Артур Бальчиньски
Агнешка Яворска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Попелушко: Свобода внутри нас 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши