Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Человек из мрамора
Постер фильма Человек из мрамора
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Человек из мрамора

Человек из мрамора

Czlowiek z marmuru 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о польском передовике труда 1950-х годов.
Страна Польша
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 25 февраля 1977
Дата выхода
25 сентября 1980 Австралия
27 сентября 1979 Аргентина
15 ноября 1979 Венгрия
24 июня 1978 Германия
12 февраля 1979 Греция
29 августа 1980 Дания
14 января 1980 Испания
9 мая 1979 Италия
25 февраля 1977 Польша
19 декабря 1980 Португалия
25 февраля 1977 США
7 декабря 2012 Тайвань
13 октября 1978 Финляндия
1 марта 1991 Чехословакия
3 сентября 1980 Швеция
6 сентября 1980 Япония
Производство Film Polski Film Agency, Zespól Filmowy "X"
Другие названия
Czlowiek z marmuru, Man of Marble, El hombre de mármol, Človek iz marmorja, L'homme de marbre, Marmormannen, O Homem de Mármore, A márványember, Človek z mramoru, Člověk z mramoru, Čovek od mramora, Čovjek od mramora, Człowiek z marmuru, Dairiseki no Otoko, De man van marmer, Der Mann aus Marmor, L'uomo di marmo, Marmorimies, Marmormanden, Omul de marmura, Ο άνθρωπος απο μάρμαρο, Чoвекът от мрамор, Человек из мрамора, 大理石の男, 大理石人
Режиссер
Анджей Вайда
Анджей Вайда
В ролях
Кристина Янда
Ежи Радзивилович
Тадеуш Ломницкий
Яцек Доманьский
Леонард Зайончковский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Человек из мрамора
Человек из железа 7.4
Человек из железа (1981)
Барышни из Вилько 5.8
Барышни из Вилько (1979)
Без наркоза 7.3
Без наркоза (1978)
Послеобразы 6.8
Послеобразы (2016)
Земля обетованная 7.0
Земля обетованная (1975)
5.4
Свадьба (1973)
Березняк 6.9
Березняк (1970)
Все на продажу 6.3
Все на продажу (1969)
Невинные чародеи 7.6
Невинные чародеи (1960)
Пепел и алмаз 7.8
Пепел и алмаз (1958)
Валенса 6.5
Валенса (2013)
Дантон 7.3
Дантон (1983)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус»
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус» 17 февраля в Челябинске стартует «Полный артхаус» – 5-ый Всероссийский фестиваль авторского кино, который продлится до 24 февраля. Всего за восемь фестивальных дней пройдет 40
Написать
7 февраля 2017 16:31
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше