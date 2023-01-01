Я найду тебя, 2019

«Что бы ни случилось, — обещает Роберт своей любимой Рэйчел, когда фашисты вторгаются в Польшу, — я найду тебя». Они познакомились и влюбились друг в друга ещё детьми, когда вместе учились в престижной музыкальной школе. Но их разлучает война, ведь Рейчел — еврейка, а её возлюбленный — католик. Роберт, выдав себя за немца, пытается проникнуть в круги фаворитов Гитлера, чтобы использовать связи и спасти девушку. Счёт идёт на часы: Рэйчел арестовали и отправили в Освенцим. Но она верит, что Роберт выполнит своё обещание.