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Я найду тебя Я найду тебя
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Music, War and Love

Я найду тебя, 2019

2019 / Польша / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

«Что бы ни случилось, — обещает Роберт своей любимой Рэйчел, когда фашисты вторгаются в Польшу, — я найду тебя». Они познакомились и влюбились друг в друга ещё детьми, когда вместе учились в престижной музыкальной школе. Но их разлучает война, ведь Рейчел — еврейка, а её возлюбленный — католик. Роберт, выдав себя за немца, пытается проникнуть в круги фаворитов Гитлера, чтобы использовать связи и спасти девушку. Счёт идёт на часы: Рэйчел арестовали и отправили в Освенцим. Но она верит, что Роберт выполнит своё обещание.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Марта Кулидж
В ролях
Эделейд Клеменс
Эделейд Клеменс
Лео Сутер
Лео Сутер
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Адам Леви
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я найду тебя 2 постера
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Я найду тебя
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Кадры из фильма Все кадры
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