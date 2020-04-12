Кубрик о Кубрике, 2020

Французский документалист Грегори Монро («Луи де Фюнес навсегда») откопал уникальные аудиозаписи бесед кинокритика Мишеля Симана со Стэнли Кубриком (позже они лягут в основу биографической книги «Кубрик») и выстроил с их помощью свою новую картину. В фильме Кубрик не спешит объяснять свои работы: он этого не любил. Однако режиссер «Сияния» и «Космической одиссеи» рассуждает о кино, делится собственными переживаниями и реже — дает оценки. В это время Монро вплетает воссозданные классические кубриковские декорации, архивные кадры со съемок, интервью актеров, критиков и соратников Кубрика. «Это не фильмография и не биография — скорее приглашение в мир мыслей Стэнли Кубрика», — говорит о своей картине Грегори Монро.