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Kubrick by Kubrick

Кубрик о Кубрике, 2020

2020 / Франция / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Французский документалист Грегори Монро («Луи де Фюнес навсегда») откопал уникальные аудиозаписи бесед кинокритика Мишеля Симана со Стэнли Кубриком (позже они лягут в основу биографической книги «Кубрик») и выстроил с их помощью свою новую картину. В фильме Кубрик не спешит объяснять свои работы: он этого не любил. Однако режиссер «Сияния» и «Космической одиссеи» рассуждает о кино, делится собственными переживаниями и реже — дает оценки. В это время Монро вплетает воссозданные классические кубриковские декорации, архивные кадры со съемок, интервью актеров, критиков и соратников Кубрика. «Это не фильмография и не биография — скорее приглашение в мир мыслей Стэнли Кубрика», — говорит о своей картине Грегори Монро.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 12 апреля 2020
Режиссер
Грегори Монро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кубрик о Кубрике 1 постер
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