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Photon

Фотон, 2017

2017 / Польша
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О фильме

Как выглядит постоянная Планка? Можно ли представить себе квантовые флуктуации, зарождение жизни или энтропию? «Фотон», созданный польским художником Норманом Лето, — в той же степени научно-популярный фильм, в которой и произведение искусства. Одновременно последовательная история Вселенной и жизни на Земле — и видеоинсталляция, визуализация невообразимого. Зрительные образы, иллюстрирующие сложные научные концепции, Лето достает, словно фокусник из рукава: что-то он показывает с помощью абстрактных, бурлящих, искривляющихся форм, что-то — через неожиданные бытовые ассоциации. В материале черного пластикового пакета, в котором человек принес домой бутылки с алкоголем, Лето видит вакуум и двенадцатимерные струны. Многое из того, о чем знает наука, мы никогда не увидим воочию: это слишком отделено от нас в масштабе, в пространстве или во времени. Но фантазии художника настолько удивительны, что кажется, будто ему это как-то удалось.

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 29 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Норман Лето
В ролях
Норман Лето
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фотон 1 постер
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13 октября 2017 20:43
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