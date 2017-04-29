Фотон, 2017

Как выглядит постоянная Планка? Можно ли представить себе квантовые флуктуации, зарождение жизни или энтропию? «Фотон», созданный польским художником Норманом Лето, — в той же степени научно-популярный фильм, в которой и произведение искусства. Одновременно последовательная история Вселенной и жизни на Земле — и видеоинсталляция, визуализация невообразимого. Зрительные образы, иллюстрирующие сложные научные концепции, Лето достает, словно фокусник из рукава: что-то он показывает с помощью абстрактных, бурлящих, искривляющихся форм, что-то — через неожиданные бытовые ассоциации. В материале черного пластикового пакета, в котором человек принес домой бутылки с алкоголем, Лето видит вакуум и двенадцатимерные струны. Многое из того, о чем знает наука, мы никогда не увидим воочию: это слишком отделено от нас в масштабе, в пространстве или во времени. Но фантазии художника настолько удивительны, что кажется, будто ему это как-то удалось.