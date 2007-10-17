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Постер фильма Время умирать
Постер фильма Время умирать
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Время умирать

Время умирать

Pora umierac 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Стареющая дама, хозяйка некогда прекрасной, сегодня же сильно постаревшей деревянной виллы, избавляется от последнего постояльца, вселенного властями еще при коммунистическом режиме. Теперь она может исполнить свою мечту: отремонтировать дом, возвратив ему былое великолепие. Однако ее сын не желает участвовать в ремонте и хочет тайно продать дом. Анеля решает взять дело в свои руки…
Страна Польша
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 октября 2007
Дата выхода
19 октября 2007 Польша
12 марта 2008 Швеция
16 апреля 2011 Япония
Сборы в мире $30 322
Производство Chimney Pot, Film Ilumination, Kid Film
Другие названия
Pora umierac, Time to Die, Cas umírat, E timpul sa mor, Il est temps de mourir, Pora umierać, Tid att dö, Ώρα να πεθάνεις, Время умирать, 木洩れ日の家で, 死期将至
Режиссер
Дорота Кенджежавска
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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