Стареющая дама, хозяйка некогда прекрасной, сегодня же сильно постаревшей деревянной виллы, избавляется от последнего постояльца, вселенного властями еще при коммунистическом режиме. Теперь она может исполнить свою мечту: отремонтировать дом, возвратив ему былое великолепие. Однако ее сын не желает участвовать в ремонте и хочет тайно продать дом. Анеля решает взять дело в свои руки…
СтранаПольша
Продолжительность1 час 44 минуты
Год выпуска2007
Премьера в мире17 октября 2007
Дата выхода
19 октября 2007
Польша
12 марта 2008
Швеция
16 апреля 2011
Япония
Сборы в мире$30 322
ПроизводствоChimney Pot, Film Ilumination, Kid Film
Другие названия
Pora umierac, Time to Die, Cas umírat, E timpul sa mor, Il est temps de mourir, Pora umierać, Tid att dö, Ώρα να πεθάνεις, Время умирать, 木洩れ日の家で, 死期将至