Темное преступление, 2018

Наша рецензия

Полицейский Тадек (Джим Керри) не имеет права расследовать дела, он должен заниматься только бумагами. Но его очень интересует одно старое расследование. Тогда полиция выловила в реке тело мужчины. Он связан и вроде бы умер в ходе садомазохистских экспериментов. Тадек просит снова открыть дело, он подозревает в убийстве писателя Кристофа Козлова (Мартон Чокаш). В его последней неизданной книге один в один описаны подобные пытки и смерть, даже те подробности, которые не попали в прессу. К тому…