Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темное преступление Темное преступление
Киноафиша Фильмы Темное преступление
Dark Crimes

Темное преступление, 2018

2018 / США / Польша
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В реке найдено тело рекламного менеджера. Главным подозреваемым становится автор недавно выпущенного романа, где описывалось подобное преступление.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 18 мая 2018
Премьера в мире 12 октября 2016
MPAA R
Режиссер
Александрос Авранас
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Агата Кулеша
Агата Кулеша
Роберт Вечкевич
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Доля правды
Доля правды (2015)
6.733333
Паркет
Паркет (2020)
4.105263
Холодная война
Холодная война (2018)
8.6
Список смертников
Список смертников (1988)
7.1
Плохой дом
Плохой дом (2009)
7.4
Постер фильма Темное преступление 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Полицейский Тадек (Джим Керри) не имеет права расследовать дела, он должен заниматься только бумагами. Но его очень интересует одно старое расследование. Тогда полиция выловила в реке тело мужчины. Он связан и вроде бы умер в ходе садомазохистских экспериментов. Тадек просит снова открыть дело, он подозревает в убийстве писателя Кристофа Козлова (Мартон Чокаш). В его последней неизданной книге один в один описаны подобные пытки и смерть, даже те подробности, которые не попали в прессу. К тому…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше