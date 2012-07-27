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Другой мир
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Inny swiat

Другой мир, 2012

2012 / Польша
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 27 июля 2012
Возраст 16+
Режиссер
Дорота Кенджежавска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Другой мир 1 постер
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