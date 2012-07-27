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Другой мир
Inny swiat
Другой мир, 2012
2012 / Польша
7.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
биография
документальный
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7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
27 июля 2012
Возраст
16+
Режиссер
Дорота Кенджежавска
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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