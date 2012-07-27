Другой мир, 2012

Жанр: биография документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.8 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2012 Премьера в мире 27 июля 2012 Возраст 16+ Режиссер Дорота Кенджежавска Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат