Детектив Бруно, 2022

В ролях
Krzysztof Kuligowski
Alek
Maksymilian Stuchlik
Maks
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Магдалена Ниец, Мариуш Палей
Сценарист
Марчин Частон, Марчин Частон, Джоанна Жиманска, Ewa Rozenbajgier
Композитор
Мацек Добровольский
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
11 августа 2022
Премьера в мире
25 мая 2022
Сборы в мире
$29 225
Производство
Shipsboy, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy
Другие названия
Detektyw Bruno, Detective Bruno, Detektiiv Bruno, Detektiv Bruno, Детектив Бруно