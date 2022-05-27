Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Честный развод 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детектив Бруно
Киноафиша Фильмы Детектив Бруно
Detektyw Bruno

Детектив Бруно, 2022

2022 / Польша
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 27 мая 2022
Режиссер
Магдалена Ниец
В ролях
Петр Гловацкий
Петр Гловацкий
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Эдита Юнговская
Ирениуш Чоп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Детектив Бруно 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Слон
Слон
2022, Россия, триллер, драма
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши