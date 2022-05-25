Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Детектив Бруно
5.6
Киноафиша Фильмы Детектив Бруно
5.6

Детектив Бруно

, 2022
Detektyw Bruno
Польша / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Детектив Бруно
5.6

В ролях

Петр Гловацкий
Петр Гловацкий
Detective Bruno Ksieski
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Hanna
Эдита Юнговская
Иво Райски
Oskar Walczak
Дорота Колак
Maryska
Ирениуш Чоп
Ирениуш Чоп
Martyna Wozniak
Patrycja
Mia Goti
Kaja
Krzysztof Kuligowski
Alek
Maja Stuchlik
Maja
Maksymilian Stuchlik
Maks
Диана Займойска
Zoska
Режиссер Магдалена Ниец, Мариуш Палей
Сценарист Марчин Частон, Марчин Частон, Джоанна Жиманска, Ewa Rozenbajgier
Композитор Мацек Добровольский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 августа 2022
Премьера в мире 25 мая 2022
Дата выхода
27 мая 2022 Польша
Сборы в мире $29 225
Производство Shipsboy, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy
Другие названия
Detektyw Bruno, Detective Bruno, Detektiiv Bruno, Detektiv Bruno, Детектив Бруно

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше