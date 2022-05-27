Детектив Бруно, 2022

Жанр: комедия семейный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 49 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 27 мая 2022 Режиссер Магдалена Ниец В ролях Петр Гловацкий Каролина Грушка Эдита Юнговская Ирениуш Чоп Все актеры и съемочная группа 3 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат