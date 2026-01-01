По решению властей, шахтерский поселок должен быть снесен, а его жители переселены в новые квартиры. Вышедший на пенсию старый шахтер Кароль Хабрыка, прощаясь с соседями, обещает им, что не покинет свой дом. Родные и близкие поначалу смиряются с упорством старика, а общество сквозь пальцы смотрит на его "чудачество". Однако вскоре испытания, навлеченные на семью столь бескомпромиссным решением, вносят в нее разлад, а посторонние люди начинают оказывать все большее давление...
СтранаПольша
Продолжительность1 час 46 минут
Год выпуска1979
Премьера в мире24 марта 1980
Дата выхода
24 марта 1980
Польша
ПроизводствоPolish Corporation for Film Production, Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Paciorki jednego rózanca, The Beads of One Rosary, Egy rózsafüzér szemei, Paciorki jednego różańca, Perlen eines Rosenkranzes, Som perler på en snor