Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бусинки одних четок
1 постер
Киноафиша Фильмы Бусинки одних четок

Бусинки одних четок

Paciorki jednego rózanca 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По решению властей, шахтерский поселок должен быть снесен, а его жители переселены в новые квартиры. Вышедший на пенсию старый шахтер Кароль Хабрыка, прощаясь с соседями, обещает им, что не покинет свой дом. Родные и близкие поначалу смиряются с упорством старика, а общество сквозь пальцы смотрит на его "чудачество". Однако вскоре испытания, навлеченные на семью столь бескомпромиссным решением, вносят в нее разлад, а посторонние люди начинают оказывать все большее давление...
Страна Польша
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 24 марта 1980
Дата выхода
24 марта 1980 Польша
Производство Polish Corporation for Film Production, Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Paciorki jednego rózanca, The Beads of One Rosary, Egy rózsafüzér szemei, Paciorki jednego różańca, Perlen eines Rosenkranzes, Som perler på en snor
Режиссер
Казимеж Куц
В ролях
Марта Страшная
Аугустин Халотта
Эва Вишневская
Франтишек Печка
Франтишек Печка
Ян Бугдол
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бусинки одних четок
Соль земли черной 7.1
Соль земли черной (1969)
Случай 7.8
Случай (1987)
Аустерия 6.8
Аустерия (1982)
Земля обетованная 7.0
Земля обетованная (1975)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше