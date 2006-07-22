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Хаос
Chaos
Хаос, 2006
2006 / Польша
5.6
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
драма
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О фильме
Ники, Блондин, Славек и Маня – действующие лица, вокруг которых разворачивается интрига. Ники любит Маню. Славек, молодой юрист, женится, но по-прежнему встречается с любовницей. Как будут развиваться их истории? Одним словом – полный хаос…
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5.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2006
Премьера в мире
22 июля 2006
Режиссер
Ксаверы Жулавски
В ролях
Марья Стшелецка
Марчин Бжозовски
Славой Енджеевски
Болец
Хелена Штыбер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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