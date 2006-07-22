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Хаос
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Chaos

Хаос, 2006

2006 / Польша
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
Ники, Блондин, Славек и Маня – действующие лица, вокруг которых разворачивается интрига. Ники любит Маню. Славек, молодой юрист, женится, но по-прежнему встречается с любовницей. Как будут развиваться их истории? Одним словом – полный хаос…
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 22 июля 2006
Режиссер
Ксаверы Жулавски
В ролях
Марья Стшелецка
Марчин Бжозовски
Славой Енджеевски
Болец
Хелена Штыбер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хаос 1 постер
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