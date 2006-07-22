Хаос, 2006

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о выходе в прокат О фильме Ники, Блондин, Славек и Маня – действующие лица, вокруг которых разворачивается интрига. Ники любит Маню. Славек, молодой юрист, женится, но по-прежнему встречается с любовницей. Как будут развиваться их истории? Одним словом – полный хаос… Развернуть 5.6 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 2 часа 4 минуты Год выпуска 2006 Премьера в мире 22 июля 2006 Режиссер Ксаверы Жулавски В ролях Марья Стшелецка Марчин Бжозовски Славой Енджеевски Болец Хелена Штыбер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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