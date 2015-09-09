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Demon

Демон, 2015

2015 / Польша / Израиль
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Петр, для друзей Питон, приезжает из Англии в Польшу на свою свадьбу с красавицей Жанетой. В старом доме, который молодые получили в подарок от отца невесты, он планирует обустроить уютное гнездышко для себя и своей невесты. Его планы усложняются, когда, за день до свадьбы, мужчина находит захороненные рядом с домом человеческие останки. Во время их осмотра с ним происходит несчастный случай. Петр теряет сознание, а когда оно к нему возвращается, обнаруживает, что кошмарное открытие исчезло, а он сам не может вспомнить ничего, что случилось за последние пару часов. Тем временем, начинается свадьба. Приглашенные гости, во главе с братом Жанеты – «Ясным», замечают, что с женихом начинает происходить что-то неладное…
 

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Марцин Врона
В ролях
Итай Тиран
Агнешка Жульевска
Анджей Грабовски
Томаш Шухардт
Катажина Херман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Демон 2 постера
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10 июня 2017 13:08
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