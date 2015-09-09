Демон, 2015

Петр, для друзей Питон, приезжает из Англии в Польшу на свою свадьбу с красавицей Жанетой. В старом доме, который молодые получили в подарок от отца невесты, он планирует обустроить уютное гнездышко для себя и своей невесты. Его планы усложняются, когда, за день до свадьбы, мужчина находит захороненные рядом с домом человеческие останки. Во время их осмотра с ним происходит несчастный случай. Петр теряет сознание, а когда оно к нему возвращается, обнаруживает, что кошмарное открытие исчезло, а он сам не может вспомнить ничего, что случилось за последние пару часов. Тем временем, начинается свадьба. Приглашенные гости, во главе с братом Жанеты – «Ясным», замечают, что с женихом начинает происходить что-то неладное…

