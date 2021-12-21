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Знахарь
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Znachor

Знахарь, 1937

1937 / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

От гениального хирурга Рафала Вилчура уходит жена, забрав с собой ребенка. От сильного потрясения профессор теряет память и отправляется бродяжничать без документов, перебиваясь случайной работой. Спустя годы Рафал нанимается в работники к богатому мельнику, сын которого тяжело болен и признан местным врачом безнадежным. Вилчур спасает мальчика, и тот снова может ходить. Издалека потянулись к «знахарю» больные, которым он помогает, не беря ни копейки денег. А в близлежащем городке работает в магазине очень милая и красивая девушка, очень похожая на жену Рафала…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 2 января 1937
Возраст 18+
Режиссер
Михал Вашиньски
В ролях
Казимеж Юноша-Стемповский
Эльжбета Барщевска
Витольд Захаревич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Знахарь 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ольга Лаврова 21 декабря 2021, 10:25
Ожидала большего. Зачем-то сравнивают многие с польским фильмом, даже рядом не стоял, совершенно другой фильм, гораздо хуже польского Знахаря.Марина… Читать дальше…
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