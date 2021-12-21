Знахарь, 1937

От гениального хирурга Рафала Вилчура уходит жена, забрав с собой ребенка. От сильного потрясения профессор теряет память и отправляется бродяжничать без документов, перебиваясь случайной работой. Спустя годы Рафал нанимается в работники к богатому мельнику, сын которого тяжело болен и признан местным врачом безнадежным. Вилчур спасает мальчика, и тот снова может ходить. Издалека потянулись к «знахарю» больные, которым он помогает, не беря ни копейки денег. А в близлежащем городке работает в магазине очень милая и красивая девушка, очень похожая на жену Рафала…