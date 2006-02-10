Отличный день, 2005

Миколай, его девушка Анна (выпускники полонистики), а также их приятель Кшищек владельцы маленького издательства на окраинах Гливиц. Через несколько дней состоится свадьба Анны и Миколая. Молодым, однако, не до свадебных хлопот: после коммерческого провала первой изданной книги, они занимаются интенсивными поисками текста, который стал бы прорывом и вывел бы издательство на путь успеха. У них финансовые трудности и они рассчитывают на помощь родителей Анны (бывшего шахтёра, а в настоящее время успешного колбасника, и его жены Барбары, элегантной домохозяйки, всегда на стороне мужа)...