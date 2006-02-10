Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отличный день
Киноафиша Фильмы Отличный день
Doskonałe popołudnie

Отличный день, 2005

2005 / Польша
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Миколай, его девушка Анна (выпускники полонистики), а также их приятель Кшищек владельцы маленького издательства на окраинах Гливиц. Через несколько дней состоится свадьба Анны и Миколая. Молодым, однако, не до свадебных хлопот: после коммерческого провала первой изданной книги, они занимаются интенсивными поисками текста, который стал бы прорывом и вывел бы издательство на путь успеха. У них финансовые трудности и они рассчитывают на помощь родителей Анны (бывшего шахтёра, а в настоящее время успешного колбасника, и его жены Барбары, элегантной домохозяйки, всегда на стороне мужа)...

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 10 февраля 2006
Режиссер
Пшемыслав Войчешек
В ролях
Ежи Штур
Малгожата Добровольска
Михал Чернецки
Магдалена Поплавска
Кшиштоф Чечот
Кшиштоф Чечот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отличный день 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши