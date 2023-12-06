Тайна Луки, 2023

Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки

Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо

Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите

3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix

«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»

«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»