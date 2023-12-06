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Тайна Луки
3.3
Тайна Луки
, 2023
TAJEMNICA ŁUKI
Польша / комедия, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Постеры
Места съёмок
3.3
В ролях
Пётр Зельт
Konrad Lambert
Ryszard Dolinski
Michal 'Ordon' Ordonowski
Дорота Хотецкая
Nadia
Радослав Пазура
Kurt Wagner
Marta Mos
Zosia
Patryk Oldziejewski
Max
Piotr Dolinski
Bogumil 'Szuj' Szujski
Мартына Клишевска
Lidka Majorkowska
Marek Tyszkiewicz
Stefan Majorkowski
Томаш Дедек
Senator Czeslaw Wronski
Режиссер
Piotr Dolinski
Сценарист
Krzysztof Baltyk
,
Piotr Dolinski
Композитор
Marek Kubik
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Производство
Baltyk Film Production
Другие названия
Tajemnica Luki, Tajemnica Łuki
Еще
Рейтинг фильма
3.3
Оцените
11
голосов
3.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 6 декабря 2023
Отзывы о фильме
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