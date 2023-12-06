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Постер фильма Тайна Луки
3.3
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3.3

Тайна Луки

, 2023
TAJEMNICA ŁUKI
Польша / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Тайна Луки
3.3

В ролях

Пётр Зельт
Konrad Lambert
Ryszard Dolinski
Michal 'Ordon' Ordonowski
Дорота Хотецкая
Nadia
Радослав Пазура
Kurt Wagner
Marta Mos
Zosia
Patryk Oldziejewski
Max
Piotr Dolinski
Bogumil 'Szuj' Szujski
Мартына Клишевска
Lidka Majorkowska
Marek Tyszkiewicz
Stefan Majorkowski
Томаш Дедек
Senator Czeslaw Wronski
Режиссер Piotr Dolinski
Сценарист Krzysztof Baltyk, Piotr Dolinski
Композитор Marek Kubik
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Производство Baltyk Film Production
Другие названия
Tajemnica Luki, Tajemnica Łuki

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 11 голосов
3.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 декабря 2023

Отзывы о фильме

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