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Когда падают деревья
Киноафиша Фильмы Когда падают деревья

Когда падают деревья, 2018

2018 / Украина / Польша / Македония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

События фильма происходят в украинской провинции, где разворачивается история пятилетней Витки, её двоюродной сестры-подростка Ларисы и её любимого молодого бандита Шрама. После смерти отца перед Ларисой остро стоит вопрос её дальнейшего будущего. Лариса хочет сама быть хозяйкой собственной судьбы, но за любовь к бандиту Шраму её осуждает семья. Бабушка, которая переживает только за то, что скажут люди, и измученная мать Ларисы подталкивают её к стереотипному сценарию жизни. Лариса и Шрам планируют сбежать вместе подальше от бандитов, разрухи и родственников.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 20 февраля 2018
Режиссер
Марисья Никитюк
В ролях
София Халаимова
Аэлита Назаренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда падают деревья 2 постера
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