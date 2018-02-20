Когда падают деревья, 2018

События фильма происходят в украинской провинции, где разворачивается история пятилетней Витки, её двоюродной сестры-подростка Ларисы и её любимого молодого бандита Шрама. После смерти отца перед Ларисой остро стоит вопрос её дальнейшего будущего. Лариса хочет сама быть хозяйкой собственной судьбы, но за любовь к бандиту Шраму её осуждает семья. Бабушка, которая переживает только за то, что скажут люди, и измученная мать Ларисы подталкивают её к стереотипному сценарию жизни. Лариса и Шрам планируют сбежать вместе подальше от бандитов, разрухи и родственников.