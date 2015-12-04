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Aktorka

Актриса, 2015

2015 / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Полнометражный, биографический документальный фильм о ушедшей из жизни в 2010 году актрисе Эльжбете Чижевской, одной из самых выдающихся польских актрис, иконе красоты 60-х гг. Она добилась огромного успеха в Польше, но авторы фильма больше сосредоточены на ее попытках проявить себя как актриса в США, после внезапной эмиграции с мужем, американским журналистом Дэвидом Хальберштамом. Друзья и знакомые Эльжбеты Чижевской рассказывают о ней без прикрас о ее неудачном браке, о победной, продолжающейся годами борьбе с алкоголизмом, попытках вернуться в Польшу. Это рассказ о судьбе актрисы на разных этапах развития ее карьеры: на вершине, на дне и где-то между.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 декабря 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кинга Дембска
Все актеры и съемочная группа
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