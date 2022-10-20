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Постер фильма Чернобыль: Люди из стали
8.2
Киноафиша Фильмы Чернобыль: Люди из стали
8.2

Чернобыль: Люди из стали

, 2022
Czarnobyl: Ludzie ze stali
Польша / документальный / 18+
Постер фильма Чернобыль: Люди из стали
8.2

В ролях

Maciej Bogaczyk
Self
Krystian Machnik
Self
Miroslaw Utta
Narrator
Режиссер Amadeusz Kocan
Сценарист Amadeusz Kocan
Композитор Alan Bucki
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 октября 2022
Бюджет $6 500
Производство XBestCinema
Другие названия
Czarnobyl: Ludzie ze stali, Chernobyl: Men of steel, Ostatni ludzie Czarnobyla 4, Ostatni ludzie Czarnobyla 4: Ludzie ze Stali

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

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