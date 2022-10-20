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Чернобыль: Люди из стали
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Чернобыль: Люди из стали
, 2022
Czarnobyl: Ludzie ze stali
Польша / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.2
В ролях
Maciej Bogaczyk
Self
Krystian Machnik
Self
Miroslaw Utta
Narrator
Режиссер
Amadeusz Kocan
Сценарист
Amadeusz Kocan
Композитор
Alan Bucki
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
20 октября 2022
Бюджет
$6 500
Производство
XBestCinema
Другие названия
Czarnobyl: Ludzie ze stali, Chernobyl: Men of steel, Ostatni ludzie Czarnobyla 4, Ostatni ludzie Czarnobyla 4: Ludzie ze Stali
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Рейтинг фильма
8.2
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Обновлено 28 февраля 2024
Отзывы о фильме
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