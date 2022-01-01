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Убей это и покинь город
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Zabij to i wyjedź z tego miasta / Kill It and Leave This Town

Убей это и покинь город, 2020

2020 / Польша
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О фильме

Пронзительная лирическая история тоски героя, которому режиссер отдал все: свое имя, свою внешность, свой голос, свое прошлое и настоящее. Спасаясь от отчаяния после потери самых дорогих ему людей, герой прячется в безопасной стране воспоминаний. С годами город вырастает в его воображении. Литературные герои и анимационные кумиры детства приходят туда жить без приглашения. Когда герой обнаруживает, что все они состарились и что вечной молодости не существует, он решает вернуться к реальной жизни. Фильм Вильчинского — его дебют в полнометражном кино, который он снимал долгих 14 лет, поначалу рассчитывая, что это будет короткометражка. Но, когда он начал снимать, умерли один за другим его родители и лучший друг, которого он считал своим учителем — музыкант Тадеуш Налепа. Так они стали героями фильма. В полном метре Вильчинский постарался уйти от своей обычной простоты изображения в смешанную технику, воссоздавая мрачный город своего детства — фабричную Лодзь. Мы угадываем в ее атмосфере что-то похожее на наше прошлое: советскую безнадежность, ощущение всюду разлитого насилия, чувство унижения и повсеместной враждебности. Была у желания снять этот фильм и культурная причина: стремление отдать дань тем, кто режиссера сформировал, людям, которые теперь стали глубокими стариками и уходили один за другим. Вильчинский спешил написать диалоги для них и теперь его кино оказалось шкатулкой, где сохранились голоса многих польских замечательных актеров и режиссеров, включая Анджея Вайду, Даниэля Ольбрыхского и Збигнева Рыбчинского.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Мариуш Вильчинский
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Убей это и покинь город 1 постер
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