Главная героиня фильма Манька нашла своё место в бизнесе и стала успешной женщиной. Она директор филиала фирмы, занимающейся продажей корма и аксессуаров для животных. Манька воплощает мечты каждой девушки. У неё есть всё: она красива, у неё есть любимая работа, высокая должность, парень и прекрасная квартира. А в придачу энергия, которая могла бы осветить весь Лас-Вегас. Но неожиданно её жизнь встаёт с ног на голову. Бизнес падает жертвой недобросовестной конкуренции, связь с Норбертом переживает кризис. В её жизнь - благодаря собаке и случаю - входит также Пётр. Манька не собирается сдаваться и вступает в борьбу за сохранение фирмы и разоблачение мошенников. Не потеряет ли она из-за этого шансов на что-то новое?