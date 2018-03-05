Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Литвяк» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Успешная женщина
Успешная женщина

, 2018
Kobieta sukcesu
Польша / мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Главная героиня фильма Манька нашла своё место в бизнесе и стала успешной женщиной. Она директор филиала фирмы, занимающейся продажей корма и аксессуаров для животных. Манька воплощает мечты каждой девушки. У неё есть всё: она красива, у неё есть любимая работа, высокая должность, парень и прекрасная квартира. А в придачу энергия, которая могла бы осветить весь Лас-Вегас. Но неожиданно её жизнь встаёт с ног на голову. Бизнес падает жертвой недобросовестной конкуренции, связь с Норбертом переживает кризис. В её жизнь - благодаря собаке и случаю - входит также Пётр. Манька не собирается сдаваться и вступает в борьбу за сохранение фирмы и разоблачение мошенников. Не потеряет ли она из-за этого шансов на что-то новое?

В ролях

Агнешка Вендлоха
Миколай Рознерский
Бартош Гельнер
Джулия Венява-Наркевич
Полина Галазка
Малгожата Форемняк
Режиссер Роберт Вихровски, Robert Wichrowski
Сценарист Hanna Wesierska
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 5 марта 2018
Дата выхода
8 марта 2018 Польша
Сборы в мире $2 238 561
Производство Aktiv Media
Другие названия
Kobieta sukcesu, Successful Woman

4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Успешная женщина

Планета синглов 2
Планета синглов 2 мелодрама, комедия
2018, Польша
5.0
Планета синглов
Планета синглов мелодрама, комедия
2016, Польша
6.0
Ailecek Saskiniz
Ailecek Saskiniz комедия
2018, Турция
6.0
Притворись моим женихом
Притворись моим женихом мелодрама, комедия
2018, Польша
5.0
Взлом
Взлом ужасы, триллер
2017, США
4.0
Письма к М.
Письма к М. мелодрама, комедия, драма
2011, Польша
7.0
Дамочки
Дамочки комедия
2008, Польша
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше