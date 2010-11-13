Трое русских мальчиков, живущих на вокзале, собираются в путешествие по миру, переходя все границы, как настоящие, так и условные. По-детски наивные, они ищут волшебное место, где исполнятся их большие, но простые мечты. Ищут другую жизнь, лучший мир… Сколько же храбрости и сил понадобится трем маленьким героям во время этого непростого путешествия?
СтранаПольша
Продолжительность1 час 58 минут
Год выпуска2010
Премьера в мире13 ноября 2010
Дата выхода
11 ноября 2011
Польша
26 января 2013
Япония
Бюджет3 130 000 PLN
Сборы в мире$15 031
ПроизводствоFilm Ilumination, Kid Film, Non-Stop Film Service
Другие названия
Jutro bedzie lepiej, Tomorrow Will Be Better, Jutro będzie lepiej, Mañana será mejor, Αύριο θα είναι όλα καλύτερα, Завтра будет лучше, 明天会更好, 明日の空の向こうに