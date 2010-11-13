Оповещения от Киноафиши
Завтра будет лучше

Завтра будет лучше

Jutro bedzie lepiej 18+
О фильме

Трое русских мальчиков, живущих на вокзале, собираются в путешествие по миру, переходя все границы, как настоящие, так и условные. По-детски наивные, они ищут волшебное место, где исполнятся их большие, но простые мечты. Ищут другую жизнь, лучший мир… Сколько же храбрости и сил понадобится трем маленьким героям во время этого непростого путешествия?
Страна Польша
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 13 ноября 2010
Дата выхода
11 ноября 2011 Польша
26 января 2013 Япония
Бюджет 3 130 000 PLN
Сборы в мире $15 031
Производство Film Ilumination, Kid Film, Non-Stop Film Service
Другие названия
Jutro bedzie lepiej, Tomorrow Will Be Better, Jutro będzie lepiej, Mañana será mejor, Αύριο θα είναι όλα καλύτερα, Завтра будет лучше, 明天会更好, 明日の空の向こうに
Режиссер
Дорота Кенджежавска
В ролях
Олег Рыба
Евгений Рыба
Ахмед Сардалов
Станислав Сойка
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

