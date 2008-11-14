0_1_0, 2008

Может показаться, что камера выхватывает обрывки из жизни случайных людей. Однако это впечатление ошибочно. Каждый из этих людей, хотя они и не знают друг друга, стал когда-то свидетелем одного события, который оставил в них свой след. У всех разный, и всё же… Первая пара: Мацек и Лена. Он пережил автомобильную катастрофу, во время которой ехал с любовницей. Теперь он прикован к инвалидному креслу. Подозревает свою жену в измене. Эта навязчивая идея и его агрессивность вскоре разрушат их совместную жизнь. Вторая пара: Кася нашла мужчину, с которым хотела бы провести всю жизнь. Когда он признаётся ей, что ещё недавно был женщиной, она оказывается не в состоянии перейти это испытание. Третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая также открывают перед нами свои драматичные секреты.

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