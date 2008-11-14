Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
0_1_0
Киноафиша Фильмы 0_1_0

0_1_0, 2008

2008 / Польша
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Может показаться, что камера выхватывает обрывки из жизни случайных людей. Однако это впечатление ошибочно. Каждый из этих людей, хотя они и не знают друг друга, стал когда-то свидетелем одного события, который оставил в них свой след. У всех разный, и всё же… Первая пара: Мацек и Лена. Он пережил автомобильную катастрофу, во время которой ехал с любовницей. Теперь он прикован к инвалидному креслу. Подозревает свою жену в измене. Эта навязчивая идея и его агрессивность вскоре разрушат их совместную жизнь. Вторая пара: Кася нашла мужчину, с которым хотела бы провести всю жизнь. Когда он признаётся ей, что ещё недавно был женщиной, она оказывается не в состоянии перейти это испытание. Третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая также открывают перед нами свои драматичные секреты.
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 14 ноября 2008
Режиссер
Петр Лазаркевич
В ролях
Марцин Кеншики
Томаш Корчик
Редбад Клийнстра
Гжегож Вольф
Дариуш Сястач
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 0_1_0 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши