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Киноафиша Фильмы Состояние невесомости
Stan nieważkości

Состояние невесомости, 1994

1994 / Польша
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 1 мая 1994
Премьера в мире 1 мая 1994
Возраст 16+
Режиссер
Мацей Дрыгас
В ролях
Мацей Дрыгас
Все актеры и съемочная группа
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