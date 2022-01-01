Состояние невесомости, 1994

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о выходе в прокат 7.9 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 57 минут Год выпуска 1994 Премьера в России 1 мая 1994 Премьера в мире 1 мая 1994 Возраст 16+ Режиссер Мацей Дрыгас В ролях Мацей Дрыгас Все актеры и съемочная группа

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