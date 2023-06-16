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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Radiostory
4.0
Radiostory
, 2023
Radiostory
Польша / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.0
В ролях
Петр Гловацкий
Jacek Waldemar
Богдан Калюс
Slominski
Гжегож Гзыль
Kubek
Dariusz Majchrzak
Melik
Agata Moszumanska
Waitress
Ireneusz Pastuszak
Wtorek
Tomasz Wiecek
Well-wisher
Пётр Витковски
Security Guard
Режиссер
Maciej Hydr
Сценарист
Maciej Hydr
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 июня 2023
Дата выхода
16 июня 2023
Польша
Другие названия
Radiostory
Еще
Рейтинг фильма
4.0
Оцените
13
голосов
4
IMDb
Обновлено 26 июня 2023
Отзывы о фильме
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