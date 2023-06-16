Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Radiostory
4.0
Киноафиша Фильмы Radiostory
4.0

Radiostory

, 2023
Radiostory
Польша / драма / 18+
Постер фильма Radiostory
4.0

В ролях

Петр Гловацкий
Петр Гловацкий
Jacek Waldemar
Богдан Калюс
Slominski
Гжегож Гзыль
Kubek
Dariusz Majchrzak
Melik
Agata Moszumanska
Waitress
Ireneusz Pastuszak
Wtorek
Tomasz Wiecek
Well-wisher
Пётр Витковски
Security Guard
Режиссер Maciej Hydr
Сценарист Maciej Hydr
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 июня 2023
Дата выхода
16 июня 2023 Польша
Другие названия
Radiostory

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 13 голосов
4 IMDb
Обновлено 26 июня 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше