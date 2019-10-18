Опалённые солнцем, 2019

13-летняя Клер приезжает из северного немецкого городка с матерью Софией и старшей сестрой Зуи на курорт на юге Испании. Клер жаждет общения с мамой и сестрой и рассчитывает на увлекательный отдых в кругу семьи. Однако София с места в карьер бросается в отношения с Марко, у Зуи роман с Михаэлем, и времени на Клер ни у кого нет. Предоставленная сама себе, она изучает окрестности и гуляет по пляжу, где знакомится с Амрамом. Девушка узнаёт, что Амрам родом из Сенегала; ему удалось проделать длинный и рискованный путь от своей родины через пустыню до северного побережья Африки, а затем и до берегов Испании. Перед Клер открывается картина совсем иной жизни, нежели та, которая её окружает. Чем больше она узнаёт Амрама, тем больше симпатизирует ему. Узнав, что парню нужны деньги для отца, Клер хочет помочь ему. Но в её арсенале средств есть только один способ помочь Амраму, о последствиях которого она не задумывается…