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1
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.6
Оцените
2
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
Оцените
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3
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.5
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4
По соображениям совести
военный, драма, биография
2016, США
8.3
Оцените
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5
До встречи с тобой
мелодрама
2016, США
8.3
Оцените
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6
Моана
анимация
2016, США
8.2
Оцените
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7
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.2
Оцените
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8
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.2
Оцените
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9
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.2
Оцените
10
Молот
драма, спорт
2016, Россия
8.1
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11
Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения
2016, США
8.1
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12
Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
8.0
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13
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
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14
Обещание
драма, исторический, триллер
2016, США
8.0
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15
Чудо на Гудзоне
драма, биография
2016, США
8.0
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16
Шерлок: Безобразная невеста
детектив
2016, Великобритания
8.0
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17
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика
2016, США
8.0
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18
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
8.0
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19
Джон Уик 2
боевик
2016, США
8.0
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20
Землетрясение
драма
2016, Россия
7.9
Оцените
21
Расплата
драма
2016, США
7.9
Оцените
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22
Отряд самоубийц
боевик, фантастика
2016, США
7.9
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23
Опасная игра Слоун
драма
2016, США
7.9
Оцените
24
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.9
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25
И грянул шторм
драма, триллер
2016, США
7.9
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26
Экипаж
драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.8
Оцените
27
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
2016, Италия
7.8
Оцените
28
Инферно
триллер, приключения
2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
Оцените
29
Зверопой
мюзикл, анимация
2016, США
7.7
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30
Не стучи дважды
ужасы
2016, Великобритания
7.7
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31
Заклятие 2
ужасы
2016, США
7.7
Оцените
32
Сплит
триллер
2016, США
7.7
Оцените
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33
После тебя
драма
2016, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Ледокол
драма
2016, Россия
7.7
Оцените
35
Под покровом ночи
триллер, драма
2016, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
36
Отмель
триллер, драма
2016, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
37
Лунный свет
драма
2016, США
7.7
Оцените
Смотреть онлайн
38
Иностранец
триллер, боевик
2016, США
7.7
Оцените
39
Союзники
триллер
2016, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
40
Глубоководный горизонт
драма
2016, США
7.6
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41
Игра на понижение
драма
2016, США
7.6
Оцените
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42
Не дыши
триллер
2016, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.6
Оцените
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44
Rammstein: Paris!
мюзикл
2016, Германия
7.6
Оцените
45
Голос монстра
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
7.6
Оцените
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46
И гаснет свет...
ужасы
2016, США
7.6
Оцените
47
Аисты
комедия, анимация
2016, США
7.6
Оцените
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48
Нерв
триллер
2016, США
7.6
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49
Великая стена
триллер, мистика
2016, США
7.6
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50
Призрачная красота
драма
2016, США
7.6
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51
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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52
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
7.6
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53
Это всего лишь конец света
драма
2016, Франция / Канада
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Любой ценой
криминал, драма
2016, США
7.5
Оцените
55
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия
2016, США
7.5
Оцените
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56
Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный
2016, США
7.5
Оцените
57
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
Оцените
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58
Девушка в поезде
детектив, триллер
2016, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
7.5
Оцените
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60
Город Кошек
документальный
2016, США / Турция
7.5
Оцените
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61
Ученик
драма
2016, Россия
7.5
Оцените
62
Великолепная семерка
боевик, вестерн
2016, США
7.5
Оцените
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63
Космос между нами
фантастика
2016, США
7.5
Оцените
64
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.5
Оцените
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65
Эластико
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
7.5
Оцените
66
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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67
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.5
Оцените
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68
Матрица времени
драма, детектив
2016, США
7.5
Оцените
69
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер
2016, США
7.5
Оцените
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70
Дуэлянт
драма
2016, Россия
7.4
Оцените
71
Прибытие
фантастика
2016, США
7.4
Оцените
72
Рай
драма
2016, Россия / Германия
7.4
Оцените
73
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.4
Оцените
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74
Кубо. Легенда о самурае
анимация
2016, США
7.4
Оцените
75
Почему он?
комедия
2016, США
7.4
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76
Жил был кот
анимация, детский, комедия
2016, Япония
7.4
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77
Парни со стволами
комедия
2016, США
7.4
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78
Любовь прет-а-порте
комедия
2016, Россия / Италия
7.4
Оцените
79
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
7.4
Оцените
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80
Лес призраков
ужасы, триллер
2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
81
#Все_исправить!?!
комедия, мюзикл
2016, Россия
7.4
Оцените
82
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.4
Оцените
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83
Патерсон
драма
2016, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
84
Демон внутри
ужасы
2016, Великобритания
7.4
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85
Уйти красиво
комедия
2016, США
7.4
Оцените
86
Монах и бес
фантастика, комедия
2016, Россия
7.4
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Смотреть за 1 рубль
87
В поисках Дори
комедия, приключения, анимация
2016, США
7.3
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88
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
7.3
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89
Славные парни
комедия
2016, США
7.3
Оцените
90
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.3
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91
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.3
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92
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.3
Оцените
93
Его собачье дело
комедия
2016, США
7.2
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94
Джеки
драма, биография
2016, США / Франция
7.2
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95
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.2
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Смотреть за 1 рубль
96
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация
2016, США
7.2
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97
Джейсон Борн
триллер, боевик
2016, США
7.2
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98
Во всем виноват енот
комедия, драма
2016, США
7.2
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99
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.2
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100
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения
2016, США
7.2
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