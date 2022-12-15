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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2016

Рейтинг фильмов 2016 года

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1 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Зверополис
2 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Пассажиры
3 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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По соображениям совести
4 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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До встречи с тобой
5 До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.3
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Моана
6 Моана
анимация 2016, США
8.2
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Доктор Стрэндж
7 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Варкрафт
8 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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28 панфиловцев
9 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Молот
10 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Дом странных детей мисс Перегрин
11 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Поезд в Пусан
12 Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер 2016, Корея
8.0
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Алиса в Зазеркалье
13 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Обещание
14 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Чудо на Гудзоне
15 Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
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Шерлок: Безобразная невеста
16 Шерлок: Безобразная невеста
детектив 2016, Великобритания
8.0
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Первый Мститель: Противостояние
17 Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
18 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Джон Уик 2
19 Джон Уик 2
боевик 2016, США
8.0
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Землетрясение
20 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Расплата
21 Расплата
драма 2016, США
7.9
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Отряд самоубийц
22 Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.9
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Опасная игра Слоун
23 Опасная игра Слоун
драма 2016, США
7.9
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2+1
24 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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И грянул шторм
25 И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.9
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Экипаж
26 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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Идеальные незнакомцы
27 Идеальные незнакомцы
драма, комедия 2016, Италия
7.8
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Инферно
28 Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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Зверопой
29 Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.7
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Не стучи дважды
30 Не стучи дважды
ужасы 2016, Великобритания
7.7
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Заклятие 2
31 Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.7
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Сплит
32 Сплит
триллер 2016, США
7.7
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После тебя
33 После тебя
драма 2016, Россия
7.7
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Ледокол
34 Ледокол
драма 2016, Россия
7.7
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Под покровом ночи
35 Под покровом ночи
триллер, драма 2016, США
7.7
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Отмель
36 Отмель
триллер, драма 2016, США
7.7
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Лунный свет
37 Лунный свет
драма 2016, США
7.7
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Иностранец
38 Иностранец
триллер, боевик 2016, США
7.7
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Союзники
39 Союзники
триллер 2016, США
7.7
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Глубоководный горизонт
40 Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.6
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Игра на понижение
41 Игра на понижение
драма 2016, США
7.6
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Не дыши
42 Не дыши
триллер 2016, США
7.6
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Любовь с ограничениями
43 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Rammstein: Paris!
44 Rammstein: Paris!
мюзикл 2016, Германия
7.6
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Голос монстра
45 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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И гаснет свет...
46 И гаснет свет...
ужасы 2016, США
7.6
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Аисты
47 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Нерв
48 Нерв
триллер 2016, США
7.6
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Великая стена
49 Великая стена
триллер, мистика 2016, США
7.6
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Призрачная красота
50 Призрачная красота
драма 2016, США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
51 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Люди Икс: Апокалипсис
52 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Это всего лишь конец света
53 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Любой ценой
54 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Тайная жизнь домашних животных
55 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Жена смотрителя зоопарка
56 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Лев
57 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Девушка в поезде
58 Девушка в поезде
детектив, триллер 2016, США
7.5
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Дэдпул
59 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Город Кошек
60 Город Кошек
документальный 2016, США / Турция
7.5
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Ученик
61 Ученик
драма 2016, Россия
7.5
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Великолепная семерка
62 Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.5
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Космос между нами
63 Космос между нами
фантастика 2016, США
7.5
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Новая эра Z
64 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Эластико
65 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Отпетые напарники
66 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кредо убийцы
67 Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.5
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Матрица времени
68 Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.5
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
69 Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.5
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Дуэлянт
70 Дуэлянт
драма 2016, Россия
7.4
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Прибытие
71 Прибытие
фантастика 2016, США
7.4
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Рай
72 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Пит и его дракон
73 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Кубо. Легенда о самурае
74 Кубо. Легенда о самурае
анимация 2016, США
7.4
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Почему он?
75 Почему он?
комедия 2016, США
7.4
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Жил был кот
76 Жил был кот
анимация, детский, комедия 2016, Япония
7.4
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Парни со стволами
77 Парни со стволами
комедия 2016, США
7.4
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Любовь прет-а-порте
78 Любовь прет-а-порте
комедия 2016, Россия / Италия
7.4
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Кунг-фу Панда 3
79 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Лес призраков
80 Лес призраков
ужасы, триллер 2016, США
7.4
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#Все_исправить!?!
81 #Все_исправить!?!
комедия, мюзикл 2016, Россия
7.4
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Книга джунглей
82 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
Патерсон
83 Патерсон
драма 2016, США
7.4
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Демон внутри
84 Демон внутри
ужасы 2016, Великобритания
7.4
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Уйти красиво
85 Уйти красиво
комедия 2016, США
7.4
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Монах и бес
86 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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В поисках Дори
87 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Тюльпанная лихорадка
88 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Славные парни
89 Славные парни
комедия 2016, США
7.3
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
90 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Бриджит Джонс 3
91 Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.3
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Ла-Ла Ленд
92 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Его собачье дело
93 Его собачье дело
комедия 2016, США
7.2
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Джеки
94 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Черепашки-ниндзя 2
95 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
96 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.2
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Джейсон Борн
97 Джейсон Борн
триллер, боевик 2016, США
7.2
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Во всем виноват енот
98 Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.2
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Тролли
99 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
100 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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