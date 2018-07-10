«Опасная игра Слоун»: Рецензия Киноафиши

Большая политика маленькой женщины

Известная лоббистка Элизабет Слоун (Джессика Честэйн) предстаёт перед конгрессменами — её обвиняют в незаконных методах, с помощью которых она пыталась повлиять на закон об импорте пальмового масла. Почти весь дальнейший сюжет — разбор причин, которые привели героиню в суд. За несколько месяцев до этих событий она решила помочь небольшой фирме под руководством Рудольфо Шмидта (Марк Стронг) протолкнуть закон о более строгой проверке граждан при продаже оружия. Но оружейное лобби — одно из самых сильных в США — прикладывает все усилия, чтобы не дать Слоун добиться своего. В итоге в ход идут и самые грязные методы.

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

Уже второй фильм в этом году, где в русском названии фигурирует слово «игра», а главную роль исполняет Джессика Честейн. Но не стоит опасаться повторов, у Элизабет Слоун очень мало общего с Молли Блум из «Большой игры». Актрисе даже макияж сделали больше напоминающий Еву Грин, чем традиционные образы Честейн. Да и тема будет совсем другой: эта история не о криминале, а о грязном белье высших политиков США. При этом режиссёр Джон Мэдден смог сделать сюжет совершенно не скучным, посвятив больше времени проблеме человеческих взаимоотношений, которые, как ни крути, всегда остаются определяющими в решении любых вопросов. Для воплощения этой идеи собрали отличный актёрский состав. Это, наверное, главный козырь фильма. Компанию Честейн на экране составляют Марк Стронг, Элисон Пилл, которую все помнят ещё со времён фильма «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта, и Майкл Стулбарг, блиставший недавно в «Зови меня своим именем». Дополняет ансамбль Джон Литгоу, который смотрится убедительно в любой роли: хоть маньяк Троица в «Декстере», хоть Уинстон Черчилль в «Короне». Такие актёры украсят любую картину, но здесь все они лишь правильно оттеняют персонажа Джессики Честейн.

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

Главная героиня предстаёт традиционной сильной женщиной. Она со всем справляется сама, обоснованно не доверяя никому из окружающих, и даёт сто очков вперёд любому мужчине в своей резкости и дерзости. Но в этом кроется и её главная слабость. В задачу авторов не входило показать очередное торжество феминизма. Они, скорее, хотели рассказать о том, как карьерист уничтожает всё вокруг излишним погружением в работу. А когда не остаётся близких, он начинает разрушать себя. Эта драматическая линия, пожалуй, самая важная и глубокая во всём сюжете. Остальные, к сожалению, раскрыть не успели. Отношения Элизабет с новой коллегой Эсмой (Гугу Эмбата-Ро), лично заинтересованной в принятии закона, успели лишь наметить пунктиром. А учитывая, что на них в финале пытаются сделать главный эмоциональный акцент, это выглядит неубедительно.

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

Зато с интригами справились на отлично. Любители строить теории, возможно, с самого начала догадаются о главном финальном повороте сюжета. Но вот предсказать, как именно он произойдёт и зачем нужен — практически невозможно. Весь фильм построен как головоломка: кусочки сюжета постепенно укладываются один за другим, создавая общую картину. Лишних деталей нет, если человека или событие упомянули — это обязательно сыграет свою роль в дальнейшем. Конечно, до картин Финчера здесь далеко, но Джон Мэдден знает своё дело и умеет создать в сюжете правильные зацепки, удерживая интригу почти до самого финала.

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

У «Опасной игры Слоун» есть лишь один важный недостаток, по крайней мере для российской публики. Из-за похожей проблемы фильм «Игра на понижение» с Кристианом Бэйлом был быстро забыт в России, а «Волка с Уолл-стрит» помнят до сих пор, хотя первый значительно более целостный и реалистичный. Эти фильмы слишком перегружены терминами и отсылками к законодательству США. Возможно, для американской публики это только плюс, но далеко не все русские зрители сразу вспомнят, что означает вторая поправка в конституции США, а что — пятая. А именно на эти пункты чаще всего и ссылаются герои, да и сюжет во многом строится на спорах о тонкостях американского законодательства. Однако, если разобраться в этих аспектах, смотреть становится очень интересно: актёры радуют убедительной игрой, сюжет аккуратно перескакивает между временами, при этом не становясь рваным, а съёмки и цветовая гамма отлично передают не только динамику, но и эмоциональное состояние персонажей.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Опасная игра Слоун»