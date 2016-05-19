«Люди Икс: Апокалипсис»: Рецензия Киноафиши

Мутант всемогущий

Эн Сабах Нур спал две с половиной тысячи лет. Или больше – он уже сам сбился со счета. Собственно, он спал бы и дальше, но фанатикам, жаждущим очередного пришествия Нура, удалось его разбудить. Общения, правда, не получилось: неверные поклонники сразу же дали деру, и Эн Сабаху – первому мутанту, рожденному еще до того как родилось само время – пришлось знакомиться с современными порядками в одиночку.

Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

Впрочем, одиночество древнейшего из мутантов быстро закончилось. Побродив по окрестностям ближайшего города (им оказался Каир) и проведя пустяковую разведку боем (всего-то пять трупов, даже говорить не о чем), Эн Сабах сделал неутешительный вывод. Звучал он так: мир захватили слабые, мир нужно очистить. Чистить же мир сподручнее руками помощников. И Эн Сабах быстренько сколотил команду из четырех человек (в которую вошел и Магнето (Майкл Фассбендер), потерявший недавно жену и дочь, а потому жаждущий отомстить любому, кто замаячит у него на пути). Правда, зачем такому мощному мутанту чья-то помощь – большой вопрос. Скорее всего, ему просто нужна свита – так, для антуража. Ведь тысячи лет он копил свою силу, брал сверхспособности у других – и теперь он почти что бог: даже воскрешать сам себя может…

Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

Хорошие плотив плохих, плохие против хороших – вот, собственно, и весь сюжет. Да и какому ему еще быть в современных блокбастерах? Вылезло древнее зло из откуда-то из глубин пирамиды, стало диктовать свои правила. Добро возмутилось, и объявило ему войну. И всё это под бодрую музычку с не менее бодрыми драками. Плюс парочка погонь – поактивнее. Вот вам и кино. А что, вы хотели что-то еще? Ну, тогда можно парочку поцелуев добавить, желательно скромных – рейтинг 12+, эротикой увлекаться ой как нежелательно….

Софи Тернер (Джин Грей). Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

Так что с фабулой «Людям Икс: Апокалипсис» здорово не повезло: все упрощенно и предсказуемо. И режиссер Брайан Сингер, снявший уже четвертый фильм о «Людях Икс», с этой предсказуемостью бороться даже не собирается. Главный злодей – Апокалипсис, прозванный так за то, что следствием его воскресения всегда является мировой коллапс, при всей своей псевдомистичности до неприличия прост – и по поведению, и по внешности (одна откровенно резиновая маска чего стоит). А его свита (кроме Магнето) – простые статисты с неясными мотивациями и целями. Другими словами, проработкой характеров здесь и не пахнет.

Коди Смит-МакФи (Ночной Змей). Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

К счастью, с положительными персонажами дела обстоят не столь печально: здесь уже перед нами не банальный набор шаблонов, а полнокровные персонажи (например, очень радует новичок Ночной Змей – Коди Смит-МакФи). Однако и здесь свои сложности: и профессора Чарльза Ксавьера (Джеймс МакЭвой), и Мистик (Дженнифер Лоуренс), и многих других мы видим уже далеко не в первый раз. А ничего нового к их образам «Люди Икс: Апокалипсис» не добавляет. Таким образом, большая часть фильма напоминает очень любимую, но уже порядком изжеванную жвачку: что бы ни говорили герои, чтобы они не делали, такое впечатление, что все это уже где-то было..

Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

Самое интересное, что это понимают и авторы. И когда фильм в начале второго часа порядком от себя устает, в ход пускается мощное оружие – ирония. «Апокалипсис» начинает безудержно хохмить, пародировать сам себя – и гогочущий зал прощает «Людям Икс» все грехи и огрехи. (Поверьте, крайне редко смеюсь в зале в голос, а тут «пришлось»: помните персонажа по имени Ртуть (Эван Питерс)? Авторы подарили ему просто чумовой бенефис!). Так что лучшие сцены фильма – именно комедийные: благодаря им фильм и «выживает» - когда выходишь из зала, разочарования нет. Мистика!

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 19 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Люди Икс: Апокалипсис»