«В поисках Дори»: Рецензия Киноафиши
Поклонники «В поисках Немо» трепещут от предвкушения. И у них есть для этого повод. На российские экраны выходит невероятная история о судьбе рыбки Дори из этого мультфильма. Режиссёром и сценаристом стал Эндрю Стэнтон, причастный к созданию таких мультипликационных шедевров как «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».
Наверняка кто-то скептически отнесётся к этой картине. Можно ли снять такой же хороший фильм, как «В поисках Немо»? Вроде, всё уже сказано, и сочинить что-то новое просто невозможно. Но это не так. «В поисках Дори» ни чуть не хуже, а может даже и лучше. Кстати, режиссёр подчеркнул, для просмотра «В поисках Дори» совсем не обязательно знать, что произошло в приквеле, поэтому мультфильмом смогут насладиться даже те, кто попадёт на сеанс случайно.
Итак, зрителя ждёт типичный фильм от плодотворного сотрудничества Pixar и Disney: качественная картина с хорошей графикой и интересным сюжетом. Мультфильм настолько хорош, что даже титры, снабжаемые кое-какими кадрами, не вошедшими в основную ленту, интересно смотреть.
По сюжету забывчивая рыбка Дори неожиданно для себя вспоминает свою семью. Впервые за несколько лет она испытывает чувство, которого до этого не было, — она скучает по своим родителям и решает во что бы то ни стало найти своих маму и папу. Конечно, её верные друзья Марлин и Немо отправляются в это путешествие вместе с ней. В процессе поисков герои переживают самые невероятные приключения! Чего только нет в этой истории. Даже погони есть. Только на этот раз герои будут спасаться не от акул, как в приквеле.
Кроме старых героев на экране появятся весьма интересные новые. Например, очаровательный осьминог Хэнк, который влюбился в забывчивую Дори с первого повтора своей уже сказанной мысли.
Стоит отметить также то, что фильм не только расслабляет, но и немного обучает, рассказывая о жизни океана и его обитателей. Получается довольно познавательно.
О чём ещё нельзя умолчать, так это о концентрации милых моментов. Их количество просто неприлично высоко. Почти каждая сценка заключает в себе какую-то милую деталь. А иногда слёзы умиления сдержать просто невозможно. Так что этот фильм ещё и для тех, кто хочет просидеть в приступах умиления полтора часа. И после просмотра остаётся только чувство восторга.
Часто бывает, что в трейлере собраны самые интересные моменты из всего фильма, а сам фильм в итоге оказывается довольно скучным. Но «В поисках Дори» показывает противоположную ситуацию: в трейлере показан самый скромный минимум того, что есть в фильме.
Как и «В поисках Немо», сиквел радует зрителя хорошими смешными шутками, рассчитанными на любой возраст. Вообще эту картину смело можно отнести к качественному семейному кино, на которое непременно стоит сходить. В одной из сцен герои говорят любопытную фразу: «Всё самое лучшее — случайно». Сделайте себе отличный вечер/день/утро и запланируйте сходить на «В поисках Дори» не случайно — полтора часа отличной картинки, колоритных персонажей и смешных шуток этого стоят.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 16 июня 2016
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