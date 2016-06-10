«В поисках Дори»: Рецензия Киноафиши

В поисках хорошего кино

Поклонники «В поисках Немо» трепещут от предвкушения. И у них есть для этого повод. На российские экраны выходит невероятная история о судьбе рыбки Дори из этого мультфильма. Режиссёром и сценаристом стал Эндрю Стэнтон, причастный к созданию таких мультипликационных шедевров как «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Наверняка кто-то скептически отнесётся к этой картине. Можно ли снять такой же хороший фильм, как «В поисках Немо»? Вроде, всё уже сказано, и сочинить что-то новое просто невозможно. Но это не так. «В поисках Дори» ни чуть не хуже, а может даже и лучше. Кстати, режиссёр подчеркнул, для просмотра «В поисках Дори» совсем не обязательно знать, что произошло в приквеле, поэтому мультфильмом смогут насладиться даже те, кто попадёт на сеанс случайно.

Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Итак, зрителя ждёт типичный фильм от плодотворного сотрудничества Pixar и Disney: качественная картина с хорошей графикой и интересным сюжетом. Мультфильм настолько хорош, что даже титры, снабжаемые кое-какими кадрами, не вошедшими в основную ленту, интересно смотреть.

Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

По сюжету забывчивая рыбка Дори неожиданно для себя вспоминает свою семью. Впервые за несколько лет она испытывает чувство, которого до этого не было, — она скучает по своим родителям и решает во что бы то ни стало найти своих маму и папу. Конечно, её верные друзья Марлин и Немо отправляются в это путешествие вместе с ней. В процессе поисков герои переживают самые невероятные приключения! Чего только нет в этой истории. Даже погони есть. Только на этот раз герои будут спасаться не от акул, как в приквеле.

Кроме старых героев на экране появятся весьма интересные новые. Например, очаровательный осьминог Хэнк, который влюбился в забывчивую Дори с первого повтора своей уже сказанной мысли.

Стоит отметить также то, что фильм не только расслабляет, но и немного обучает, рассказывая о жизни океана и его обитателей. Получается довольно познавательно.

Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

О чём ещё нельзя умолчать, так это о концентрации милых моментов. Их количество просто неприлично высоко. Почти каждая сценка заключает в себе какую-то милую деталь. А иногда слёзы умиления сдержать просто невозможно. Так что этот фильм ещё и для тех, кто хочет просидеть в приступах умиления полтора часа. И после просмотра остаётся только чувство восторга.

Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Часто бывает, что в трейлере собраны самые интересные моменты из всего фильма, а сам фильм в итоге оказывается довольно скучным. Но «В поисках Дори» показывает противоположную ситуацию: в трейлере показан самый скромный минимум того, что есть в фильме.

Как и «В поисках Немо», сиквел радует зрителя хорошими смешными шутками, рассчитанными на любой возраст. Вообще эту картину смело можно отнести к качественному семейному кино, на которое непременно стоит сходить. В одной из сцен герои говорят любопытную фразу: «Всё самое лучшее — случайно». Сделайте себе отличный вечер/день/утро и запланируйте сходить на «В поисках Дори» не случайно — полтора часа отличной картинки, колоритных персонажей и смешных шуток этого стоят.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 16 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «В поисках Дори»