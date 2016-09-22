«Великолепная семерка»: Рецензия Киноафиши

Если тебе нужен этот город – приди и возьми его

У миллионера Бартоломея Боуга с обывателями городка Роуз-Крик серьезные разногласия. Они (обыватели) почему-то уверены, что могут жить на своей земле, пасти скот, сеять пшеницу, ну и т.д. Хотя гораздо разумнее было бы просто подарить свои убогие фермы мистеру Боугу, а самим убираться куда подальше – подыхать с голоду. Ведь в их земле есть золото, а оно по определению может принадлежать только сильным мира сего. Правда, недалекие фермеры никак не в силах этого понять. Поэтому, для пущей убедительности, миллионеру приходится собственноручно расстрелять парочку туполобых землепашцев.

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Землепашцы, однако, решаются бунтовать. А так как сами стрелять не умеют, то готовы платить любому, кто сможет это сделать за них. Например, охотнику за головами Сэму Чизему (Дензел Вашингтон). Или голодранцу и разгильдяю Фарадею (Крис Пратт). Или любому другому гуляке праздному и бандиту, лишь бы тот держал в руках пистолет. И был бы готов умирать за безродных и жалких фермеров, вызвавших на бой армию Боуга. А формировать отряд сопротивления (то есть искать смельчаков-самоубийц) отправляется самая красивая женщина городка – огненно-рыжая красавица-вдова Эмма (Хейли Беннетт)…

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

О том, что «Великолепная семерка» Антуана Фукуа – ремейк культового вестерна 60-х, знают все: с этого начинается любая рецензия или новость, имеющая хоть какое-нибудь отношение к фильму. Ремейк, однако, в данном случае весьма вольный – в работе Фукуа достаточно новшеств, в том числе и сюжетных. Например, убогая деревушка из картины 1960-го года превратилась типичный для Дикого Запада городок; бандит «переквалифицировался» в крупного местного «капиталиста» (таким образом, в основном конфликте появился социальный оттенок), а вместо трех испуганных крестьян искать героев-заступников едет красивая молодая женщина…

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Однако главное различие между фильмами – в его героях. Их изменили полностью. Думаю, что Фукуа в данном случае рисковал – на подобные вольности в ремейках решаются далеко не все. Эксперимент, однако, оказался весьма удачным: в вестерне Джона Стерджеса почти все члены «семерки» мало чем отличались друг от друга, в вестерне Фукуа «разношерстность» команды – одна из главных «изюмин» фильма. Персонажи перестали быть плоскими, обрели каждый свой голос, характер и т.д. И пусть кто-то предъявляет претензии к «Великолепной семерке» 2016 за её излишнюю политкорректность (все семеро героев – разной национальности), лично мне кажется, что это, скорее, плюс, а не минус…

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Также Фукуа полностью убрал из фильма любовную линию и заметно сократил количество диалогов. Таким образом, на первом плане оказался «аттракцион» - драйв и экшен. Конечно, это сильно упростило отношения между героями (многие проблемы оказались попросту за бортом), однако в итоге «Великолепная семерка» 2016 получилась гораздо более динамичной, чем ее предшественница, гораздо более зрелищной. Финальный штурм города – выше всех похвал. Адреналин бьет ключом, пульс зашкаливает. А что еще нужно современному зрителю-подростку?!

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Тем не менее, у фильма есть и проблемы. По большому счету, они появились из-за того, что Антуан Фукуа и продюсеры «Семерки» хотели снять именно классическую модель вестерна, с хорошо знакомыми ….и давно приевшимися канонами. Одинокий всадник скачущий по полю на фоне заката, герой, укладывающий одним выстрелом полгорода… Унаследовала «Великолепная семерка» и большую долю театральности, операторские шаблоны (специфические ракурсы, крупные планы со слезами на камеру и т.д.). Всё это так знакомо, всё это мы столько раз видели…

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Однако такая приближенность к классической модели – единственная серьезная претензия к фильму. Попытка реанимировать вестерн, сделать его снова модным – такая попытка не может не интриговать. В самом деле, а вдруг получится? Конечно, вряд ли ковбои займут место Мстителей, но все-таки… Возможно, шанс есть. Тем более что Фукуа никогда не снимал слабых фильмов. Не снял он его и теперь.

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 22 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Великолепная семерка»